Останнє в розділі
27 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 10:48
Долгополов уперше за рік увійшов до ТОП-40 рейтингу ATP
|Олександр Долгополов
Перша ракетка України Олександр Долгополов піднявся на 5 пунктів і тепер посідає 36-сходинку рейтингу.
Про це повідомляє офіційний сайт ATP.
Нещодавно Долгополов поступився Фдереру в 1/8 фіналу в Шанхаї, що додало йому 90 очок.
Нагадаємо, що Долгополов і Стаховський дізналися суперників у Антверпені.
Читай також
|
03.07.2017
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com