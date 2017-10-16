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Теніс. Долгополов уперше за рік увійшов до ТОП-40 рейтингу ATP
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16.10.2017  10:48

Долгополов уперше за рік увійшов до ТОП-40 рейтингу ATP

Олександр Долгополов

Перша ракетка України Олександр Долгополов піднявся на 5 пунктів і тепер посідає 36-сходинку рейтингу.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP.

Нещодавно Долгополов поступився Фдереру в 1/8 фіналу в Шанхаї, що додало йому 90 очок.

Нагадаємо, що Долгополов і Стаховський дізналися суперників у Антверпені.
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