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30 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 11:17
Світоліна зберігає четверту позицію в оновленому рейтингу WTA
|Еліна Світоліна
Українка Еліна Світоліна посідає четверту сходинку оновленого рейтингу жіночої тенісної асоціації.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
Ще одна українка Леся Цуренко посідає 50 сходинку, опустившись на три позиції.
Також у рейтингу жіночої асоціації є Катерина Козлова (83), Катерина Бондаренко (92), Ангеліна Калініна (156) і Даяна Ястремська (164).
Нагадаємо, що Світоліна потрапила в номінації Тенісистка року і Прогрес року за версією WTA.
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