Марченко поступився в фіналі кваліфікації турніру в Стокгольмі

Ілля Марченко

Український тенісист Ілля Марченко не зміг пробитися до основної сітки турніру Stockholm Open, поступившись в фіналі кваліфікації італійцю Сімоне Болеллі.

Stockholm Open

Кваліфікація.

Фінал

16 жовтня

Сімоне Болеллі (Італія) – Ілля Марченко (Україна) – 6:3, 1:6, 7:6 (2)

Нагадаємо, що інший ураїнець Олександр Долгополов вперше за рік увійшов до ТОП-40 рейтингу ATP.