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22 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 16:56
Марченко поступився в фіналі кваліфікації турніру в Стокгольмі
|Ілля Марченко
Український тенісист Ілля Марченко не зміг пробитися до основної сітки турніру Stockholm Open, поступившись в фіналі кваліфікації італійцю Сімоне Болеллі.
Stockholm Open
Кваліфікація.
Фінал
16 жовтня
Сімоне Болеллі (Італія) – Ілля Марченко (Україна) – 6:3, 1:6, 7:6 (2)
Нагадаємо, що інший ураїнець Олександр Долгополов вперше за рік увійшов до ТОП-40 рейтингу ATP.
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