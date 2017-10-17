Долгополов припинив свої виступи в Антверпені

Український тенісист Олександр Долгополов поступився Хенрі Лааксонену на турнірі в Антверпені.

Як відомо, раніше Сергій Стаховський вийшов у друге коло турніру.

European Open

Турнір серії АТР 250

Перше коло

17 жовтня

Хенрі Лааксонен (Швейцарія) — Олександр Догополов (Україна) 6:2, 7:6