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17.10.2017  16:17

Долгополов припинив свої виступи в Антверпені

Український тенісист Олександр Долгополов поступився Хенрі Лааксонену на турнірі в Антверпені.

Як відомо, раніше Сергій Стаховський вийшов у друге коло турніру.

European Open

Турнір серії АТР 250

Перше коло

17 жовтня

Хенрі Лааксонен (Швейцарія) — Олександр Догополов (Україна) 6:2, 7:6 
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