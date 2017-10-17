Останнє в розділі
20 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 16:17
Долгополов припинив свої виступи в Антверпені
Український тенісист Олександр Долгополов поступився Хенрі Лааксонену на турнірі в Антверпені.
Як відомо, раніше Сергій Стаховський вийшов у друге коло турніру.
European Open
Турнір серії АТР 250
Перше коло
17 жовтня
Хенрі Лааксонен (Швейцарія) — Олександр Догополов (Україна) 6:2, 7:6
#ATP Antwerp - R1:— SportRisultati (@SportRisultati) 17 жовтня 2017 р.
Laaksonen 🇨🇭 d Dolgopolov 🇺🇦 62 76
J.Sousa 🇵🇹 d Paire 🇫🇷 64 67 75#EuropeanOpen #tennis
Читай також
|
03.07.2017
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com