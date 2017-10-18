Цуренко вийшла до третього кола Кубка Кремля

Леся Цуренко вийшла до третього кола Кубка Кремля.

У другому раунді українка обіграла другу сіяну турніру Коко Вандевен.

Раніше повідомлялося, що Цуренко вдало стартувала на Кубку Кремля.

WTA Premier

Кубок Кремля

Москва, Росія

Призовий фонд - $ 790 208

Друге коло

Леся Цуренко (Укрїна) – Коко Вандевей (США) 7:5, 1:6, 6:2