Останнє в розділі
7 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 14:02
Цуренко вийшла до третього кола Кубка Кремля
Леся Цуренко вийшла до третього кола Кубка Кремля.
У другому раунді українка обіграла другу сіяну турніру Коко Вандевен.
Раніше повідомлялося, що Цуренко вдало стартувала на Кубку Кремля.
WTA Premier
Кубок Кремля
Москва, Росія
Призовий фонд - $ 790 208
Друге коло
Леся Цуренко (Укрїна) – Коко Вандевей (США) 7:5, 1:6, 6:2
.@LTsurenko reaches #KremlinCup Quarterfinals!— WTA (@WTA) 18 жовтня 2017 р.
Ukrainian ousts No.2 seed Vandeweghe 7-5, 1-6, 6-2! pic.twitter.com/AGTNu6cgZO
Читай також
|
03.07.2017
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua