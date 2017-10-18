Стаховський вибуває з турніру в Антверпені

Сергій Стаховський не зміг вийти до чвертьфіналу турніру АТР в Антверпені.

В 1/8-й друга ракетка України у трьох сетах поступився португальському тенісисту Жуану Соузі.

European Open

Турнір серії АТР 250

Призовий фонд: €589,185

Друге коло

18 жовтня

Жоау Соуза (Португалія) - Сергій Стаховський (Україна) - 5:7, 6:4, 6:4