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18.10.2017  17:03

Стаховський вибуває з турніру в Антверпені

Сергій Стаховський не зміг вийти до чвертьфіналу турніру АТР в Антверпені.

В 1/8-й друга ракетка України у трьох сетах поступився португальському тенісисту Жуану Соузі.

European Open

Турнір серії АТР 250

Призовий фонд: €589,185

Друге коло

18 жовтня

Жоау Соуза (Португалія) - Сергій Стаховський (Україна) - 5:7, 6:4, 6:4
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