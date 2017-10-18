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8 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 17:03
Стаховський вибуває з турніру в Антверпені
Сергій Стаховський не зміг вийти до чвертьфіналу турніру АТР в Антверпені.
В 1/8-й друга ракетка України у трьох сетах поступився португальському тенісисту Жуану Соузі.
European Open
Турнір серії АТР 250
Призовий фонд: €589,185
Друге коло
18 жовтня
Жоау Соуза (Португалія) - Сергій Стаховський (Україна) - 5:7, 6:4, 6:4
El portugués @joaosousa30 se metió en los cuartos de final del ATP de #Amberes tras vencer 5-7, 6-4 y 6-4 al ucraniano @Stako_tennis. pic.twitter.com/wVOS2RMs4x— ESPN Tenis (@ESPNtenis) 18 жовтня 2017 р.
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