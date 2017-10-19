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95 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 08:22
Сестри Бондаренко вперше за шість років зіграли разом
|Олена та Катерина Бондаренко
Українські тенісистки Олена та Катерина Бондаренко вийшли до другого кола парного розряду 25-тисячника в Південній Кароліні(США)
В стартовому поєдинку турніру сестри перемогли американську пару Кеннеді Шаффер і Роніт Юровські з рахунком 6:1, 6:1.
Додамо, що Олена та Катерина вперше за 6 років зіграли матч разом. На іхньому рахунку 2 перемоги в турнірах WTA (Париж-2008, Прага-2009) та один в турнірі Великого Шолому - Australian Open-2008.
В другому колі українки зіграють проти британсько - швейцарської пари Тара Мур/Амра Садікович.
ITF
Жіночий турнір у Флоренсі, США
Призовий фонд - $ 25 000
Парний розряд
1/8 фіналу
Олена Бондаренко/Катерина Бондаренко - Кеннеді Шаффер/Роніт Юровські 6:1, 6:1
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