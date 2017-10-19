Сестри Бондаренко вперше за шість років зіграли разом

Олена та Катерина Бондаренко

Українські тенісистки Олена та Катерина Бондаренко вийшли до другого кола парного розряду 25-тисячника в Південній Кароліні(США)

В стартовому поєдинку турніру сестри перемогли американську пару Кеннеді Шаффер і Роніт Юровські з рахунком 6:1, 6:1.

Додамо, що Олена та Катерина вперше за 6 років зіграли матч разом. На іхньому рахунку 2 перемоги в турнірах WTA (Париж-2008, Прага-2009) та один в турнірі Великого Шолому - Australian Open-2008.

В другому колі українки зіграють проти британсько - швейцарської пари Тара Мур/Амра Садікович.

ITF

Жіночий турнір у Флоренсі, США

Призовий фонд - $ 25 000

Парний розряд

1/8 фіналу

Олена Бондаренко/Катерина Бондаренко - Кеннеді Шаффер/Роніт Юровські 6:1, 6:1