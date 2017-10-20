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25 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 09:40
Українка Цуренко залишила турнір у Москві
|Леся Цуренко. Фото: Тенісний портал України
Українська тенісистка Леся Цуренко не спромоглася вийти в півфінал Кубку Кремля у Москві, поступившись німкені Юлії Гергес 3:6, 4:6.
Українка розпочала чвертьфінальну гру доволі вдало, але поволі суперниця освоїлася на корті та добилася перемоги.
Втім, Цуренко у новому рейтингу завдяки двом виграним матчам у Москві значно покращить позиції у рейтингу WTA та наблизиться до топ-40.
WTA Premier
Кубок Кремля
Москва, Росія
Призовий фонд - $ 790 208
1/4 фіналу
19 жовтня
Юлія Гергес (Німеччина) - Леся Цуренко (Україна) - 6:3, 6:4.
Раніше повідомлялося, що українець Сергій Стаховський вилетів із турніру ATP в бельгійському Антверпені на стадії 2-го кола.
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