Українка Цуренко залишила турнір у Москві

Леся Цуренко. Фото: Тенісний портал України

Українська тенісистка Леся Цуренко не спромоглася вийти в півфінал Кубку Кремля у Москві, поступившись німкені Юлії Гергес 3:6, 4:6.

Українка розпочала чвертьфінальну гру доволі вдало, але поволі суперниця освоїлася на корті та добилася перемоги.

Втім, Цуренко у новому рейтингу завдяки двом виграним матчам у Москві значно покращить позиції у рейтингу WTA та наблизиться до топ-40.

WTA Premier

Кубок Кремля

Москва, Росія

Призовий фонд - $ 790 208

1/4 фіналу



19 жовтня

Юлія Гергес (Німеччина) - Леся Цуренко (Україна) - 6:3, 6:4.

Раніше повідомлялося, що українець Сергій Стаховський вилетів із турніру ATP в бельгійському Антверпені на стадії 2-го кола.