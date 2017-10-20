Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Українка Цуренко залишила турнір у Москві
Сестри Бондаренко вперше за шість років зіграли разом
Стаховський вибуває з турніру в Антверпені
Новини
10:56
Бокс. Вайлдер: Зустріч із Джошуа? Балачки не потрібні, усі хочуть побачити цей бій
10:37
Футбол. Динамо може вийти у плей-офф Ліги Європи вже в наступній грі
10:20
Футбол. Україна може зіграти проти Словаччини без гравців молодіжки
09:55
Футбол. Хацкевич показав найкращий результат Динамо за попередні сезони у Лізі Європи
09:40
Теніс. Українка Цуренко залишила турнір у Москві
09:29
Футбол. Названо найбільш ефективного гравця Динамо у матчі з Янг Бойз
08:57
Футбол. Гравець Зорі: Забив вперше в кар'єрі, навіть не знав, як радіти голу
08:27
Футбол. Динамо підходить до гри із Шахтарем із значними втратами
Усі новини
25 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
20.10.2017  09:40

Українка Цуренко залишила турнір у Москві

 Леся Цуренко. Фото: Тенісний портал України

Українська тенісистка Леся Цуренко не спромоглася вийти в півфінал Кубку Кремля у Москві, поступившись німкені Юлії Гергес 3:6, 4:6.

Українка розпочала чвертьфінальну гру доволі вдало, але поволі суперниця освоїлася на корті та добилася перемоги.

Втім, Цуренко у новому рейтингу завдяки двом виграним матчам у Москві значно покращить позиції у рейтингу WTA та наблизиться до топ-40.

WTA Premier

Кубок Кремля

Москва, Росія

Призовий фонд - $ 790 208

1/4 фіналу

19 жовтня

Юлія Гергес (Німеччина) - Леся Цуренко (Україна) - 6:3, 6:4.

Раніше повідомлялося, що українець Сергій Стаховський вилетів із турніру ATP в бельгійському Антверпені на стадії 2-го кола.

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
03.07.2017

Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
Еліна розповіла позитивні тенденції у своєму житті, розвиток тенісу в Україні та власні захоплення поза кортом.
Світоліна здобула ще один титул WTA, після чого увійде у топ-10 рейтингу тенісисток світу
Кубок Федерації. Світоліна здолала Гаврілову і принесла перемогу над Австралією. ФОТО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  