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85 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 15:41
Світоліна дізналася імена суперниць на Підсумковому турнірі WTA
Еліна Світоліна потрапила до червоної групи Підсумкового турніру WTA, де її суперницями стали Сімона Халеп, Каролін Возняцкі та Каролін Гарсія.
Про це стало відомо після завершення жеребкування, яке відбулося в Сінгапурі.
Розклад і час матчів стануть відомими пізніше.
Зазначимо, що для Еліни Світоліної це перший Підсумковий турнір в кар'єрі.
Як відомо, турнір пройде з 22 по 29 жовтня 2017 року.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна на разі є четвертою ракетко світу.
The draw is here! 👍 Who will your favorite elite 8⃣ player take on?— WTA (@WTA) 20 октября 2017 г.
See groups ----> https://t.co/aaOTHWJyNT pic.twitter.com/7XjHr4o16J
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