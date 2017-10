Світоліна дізналася імена суперниць на Підсумковому турнірі WTA

Еліна Світоліна потрапила до червоної групи Підсумкового турніру WTA, де її суперницями стали Сімона Халеп, Каролін Возняцкі та Каролін Гарсія.

Про це стало відомо після завершення жеребкування, яке відбулося в Сінгапурі.

Розклад і час матчів стануть відомими пізніше.

Зазначимо, що для Еліни Світоліної це перший Підсумковий турнір в кар'єрі.

Як відомо, турнір пройде з 22 по 29 жовтня 2017 року.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна на разі є четвертою ракетко світу.

