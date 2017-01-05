Найвизначніші події у 2016 році для українського триатлону



Юлія Єлістратова Юлія Єлістратова

Прес-служба Федерації триатлону України підбила підсумки року, що минув. Цей список не є рейтингом, і події, перераховані у ньому, йдуть за хронологією.

Юлія Єлістратова бере дві медалі на етапах Кубку світу

Українська триатлетка посіла третє місце у мексиканському Хуатулько та була другою в угорському Тисайвароші.

Три із семи нагород Юля здобувала у Мексиці. Одну бронзу українка завоювала на етапі Кубку світу у Козумелі, а ще дві - у Хуатулько.

"Можливо, ця бронза у Хуатулько для мене є дорожчою за золото. Я набрала хорошу форму, крім того, у Хуатулько моя улюблена ITU траса. Основні її особливості: гірське вело, горбистий біг та екстремальна спека. Тому ми з моїм чоловіком і тренером Володимиром Турбаєвським націлювалися на високий результат, в ідеалі - на перемогу", - сказала вона.

Згодом, беспосередньо перед Олімпіадою Єлістратова знову довела, що є не лише беззаперечним лідером у своїй національній збірній, а й спроможна залишити позаду багатьох визнаних фаворитів світового та континентального рівня. Житомирянка посіла друге місце на етапі Кубку світу в угорському містечку Тисайварош.

Саме ця угорська траса свого часу подарувала спортсменці квиток у великий триатлон. У 2010 році 22-річна Юлія Єлістратова, котра тільки-но перейшла з молодіжного на професійний рівень, вперше у новітній історії українського триатлону стала чемпіонкою етапу Кубку світу. Повторити свій успіх Юлія змогла лише через 5 років - у жовтні 2015-го Єлістратова виграла другий для себе етап Кубку світу, цього разу у турецькій Аланії. А між тим було три бронзові медалі на етапах цієї ж серії.

Два срібла Василя Закревського

Український паратриатлет посів другі місця на чемпіонатах Європи та світу серед спортсменів своєї класифікації.

На континентальній першості у категорії тотально незрячих спортсменів найсильніший паратриатлет нашої держави та його гід Роман Король здобули срібну медаль. Василь був першим у плаванні, потім дещо поступився у швидкості іспанцеві Ектору Катальї Лапаррі на велосегменті та бігові.

Згодом провідний український паратриатлет вдало виступив на світовій першості у Роттердамі. Випередити український тандем змогла лише американська пара спортсменів - Аарон Чайдіс зі своїм гідом. Саме ці спортсмени є найбільш принциповими суперниками Короля та Закревського вже який рік поспіль.

Василь Закревський і Роман Король

Єлістратова срібна призерка чемпіонату Європи

У Лісабоні українка у чудовому стилі пройшла всю дистанцію: дещо поступилася суперницям у плаванні та вело, однак за рахунок прекрасного бігу наздогнала їх і фінішувала другою.

До слова, результат житомирянки на біговому сегменті був найкращим серед усіх учасниць чемпіонату Європи.

Олексій Сюткін - чемпіон Європи з акватлону, Мартиненко та Маляр - призери

Українські триатлети окупували весь п’єдестал пошани. Наша збірна феєрично виступила на континентальній першості з акватлону, яку приймало французьке місто Шатору.

У перший день турніру всю триатлонну спільноту приголомшив виступ збірної України - у змаганні чоловіків увесь п’єдестал пошани окупували українці.

Бронзовим призером чемпіонату Європи з акватлону став триатлет з Дніпра Дмитро Маляр, срібну медаль виборов Єгор Мартиненко, а чемпіоном Старого Світу з акватлону став представник Черкас Олексій Сюткін.

Україна була представлена на Олімпійських Іграх двома триатлетами, а на Паралімпійських - одним

Якщо участь Юлії Єлістратової не викликала жодних сумнівів, то Іван Іванов здобув свою ліцензію безпосередньо перед стартом головних змагань чотириріччя.

Українська паратриатлетка Аліса Колпакчи таки виступила у Ріо. Як відомо, збірна Росії всім складом була дискваліфікована та відсторонена від Паралімріади у столиці Бразилії, тож ціла низка спортсменів отримали другий шанс потрапити на Ігри.

Серед них - українка, яка виступає у паралімпійській дисципліні триатлону РТ4 (спортсмени з обмеженням рухової активності, дефіциту верхніх кінцівок). У підсумку, на своїй першій у кар’єрі Паралімпіаді Аліса Колпакчи посіла 6-те місце.

Українці на подіумі чемпіонату Європи з акватлону

Юлія Єлістратова третій рік поспіль очолила підсумковий європейський рейтинг

На етапі Кубку Європи у турецькому місті Аланія Юлія Єлістратова посіла друге місце, яке дозволило українці третій рік поспіль закінчити заліковий сезон на чолі турнірної таблиці.

Однак, срібна медаль на цьогорічному етапі Кубку Європи має вагу золота, переконана спортсменка: "Що гонка буде непростою, передбачалося ще із самого початку. Це пов'язано з тим, що був передбачуваний відрив з трьох англійок, які відомі сильною зв'язкою "плавання+вело" і злагодженою командною роботою. У моєму випадку, хоч це і дивно звучить, але більше шансів на успіх було б при більш сильному складі - адже у такому випадку було б більше дівчат, які змогли б допомогти на вело".

Лідери збірної разом розпочали підготовку до нового сезону

На кіпрському зборі в одній команді працюють Юлія Єлістратова, Іван Іванов, Олексій Сюткін і Єгор Мартиненко.

"На зборі про конкуренцію всередині команди мови взагалі не йде. Ми є конкурентами тільки на змаганнях, безпосередньо на трасі. А в плані єдності у нас все гаразд - ми допомагаємо один одному стати ще сильнішими і нині працюємо як єдиний механізм, бо маємо спільну мету", - прокоментував Іван Іванов.

За матеріалами ФТУ

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