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17.10.2017  19:02

Тур де Франс-2018: став відомий маршрут найпрестижнішої в світі велогонки

У Парижі пройшла презентація маршруту багатоденки Тур де Франс-2018.

Про це повідомляє офіційний сайт велогонки.

Гонка розпочнеться у місті Нуармутьє-ан-л'Іль на заході Франції, а фініш, традиційно, відбудеться на Єлисейських полях у Парижі.

Загальна довжина маршруту - трохи більше 3300 км. Дистанція Тур де Франс-2018 стане найкоротшою з тих, що проходили в 21-м столітті.

Нововведенням Тур де Франс-2018 стануть тимчасові бонуси, які будуть розігруватися в кінці етапів для того, щоб мотивувати гонщиків на атаки, пише Трибуна.
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