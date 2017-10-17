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12 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 19:02
Тур де Франс-2018: став відомий маршрут найпрестижнішої в світі велогонки
У Парижі пройшла презентація маршруту багатоденки Тур де Франс-2018.
Про це повідомляє офіційний сайт велогонки.
Гонка розпочнеться у місті Нуармутьє-ан-л'Іль на заході Франції, а фініш, традиційно, відбудеться на Єлисейських полях у Парижі.
Загальна довжина маршруту - трохи більше 3300 км. Дистанція Тур де Франс-2018 стане найкоротшою з тих, що проходили в 21-м столітті.
Нововведенням Тур де Франс-2018 стануть тимчасові бонуси, які будуть розігруватися в кінці етапів для того, щоб мотивувати гонщиків на атаки, пише Трибуна.
At the launch of 2018 @letour route today. ABSOLUTELY BRUTAL. Some of the toughest stages I’ve ever seen. Sure not many sprinters in Paris. pic.twitter.com/1fpiag33Py— Mark Cavendish (@MarkCavendish) 17 октября 2017 г.
Зазначимо, що минулорічну багатоденку виграв британець Крістофер Фрум.
Нагадаємо, що велогонщик Павел Полянськи показав, як виглядають його ноги після 16-ти етапів Тур де Франс.
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