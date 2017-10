Тур де Франс-2018: став відомий маршрут найпрестижнішої в світі велогонки

У Парижі пройшла презентація маршруту багатоденки Тур де Франс-2018.

Про це повідомляє офіційний сайт велогонки.

Гонка розпочнеться у місті Нуармутьє-ан-л'Іль на заході Франції, а фініш, традиційно, відбудеться на Єлисейських полях у Парижі.

Загальна довжина маршруту - трохи більше 3300 км. Дистанція Тур де Франс-2018 стане найкоротшою з тих, що проходили в 21-м столітті.

Нововведенням Тур де Франс-2018 стануть тимчасові бонуси, які будуть розігруватися в кінці етапів для того, щоб мотивувати гонщиків на атаки, пише Трибуна.

At the launch of 2018 @letour route today. ABSOLUTELY BRUTAL. Some of the toughest stages I’ve ever seen. Sure not many sprinters in Paris. pic.twitter.com/1fpiag33Py