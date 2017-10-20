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9 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 14:03
Українець Гладиш завоював бронзу ЧЄ із велотреку
|Фото: bahn-em2017.de/
Українець Роман Гладиш завойував бронзу чемпіонату Європи із велотреку, який стартував 20 жовтня в Берліні.
22-річний львів'янин фінішував третім у скретчі вслід за угорцем Кристіаном Ловасси та французом Адріеном Гарелем.
Також у перший день змагань збірна України із Володимиром Бучинським, Андрієм Винокуровим і Андрієм Куценком фінішувала 9-ю в командному спринті.
У командному переслідуванні українська команда із Володимиром Джусом, Романом Гладишем, Максимом Васильєвим і Іллею Клепіковим замкнула десятку найкращих, інформує sportarena.com.
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