Українець Гладиш завоював бронзу ЧЄ із велотреку

Фото: bahn-em2017.de/

Українець Роман Гладиш завойував бронзу чемпіонату Європи із велотреку, який стартував 20 жовтня в Берліні.

22-річний львів'янин фінішував третім у скретчі вслід за угорцем Кристіаном Ловасси та французом Адріеном Гарелем.

Також у перший день змагань збірна України із Володимиром Бучинським, Андрієм Винокуровим і Андрієм Куценком фінішувала 9-ю в командному спринті.

У командному переслідуванні українська команда із Володимиром Джусом, Романом Гладишем, Максимом Васильєвим і Іллею Клепіковим замкнула десятку найкращих, інформує sportarena.com.