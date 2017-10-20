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20.10.2017  14:03

Українець Гладиш завоював бронзу ЧЄ із велотреку

 Фото: bahn-em2017.de/

Українець Роман Гладиш завойував бронзу чемпіонату Європи із велотреку, який стартував 20 жовтня в Берліні.

22-річний львів'янин фінішував третім у скретчі вслід за угорцем Кристіаном Ловасси та французом Адріеном Гарелем.

 

Також у перший день змагань збірна України із Володимиром Бучинським, Андрієм Винокуровим і Андрієм Куценком фінішувала 9-ю в командному спринті.

У командному переслідуванні українська команда із Володимиром Джусом, Романом Гладишем, Максимом Васильєвим і Іллею Клепіковим замкнула десятку найкращих, інформує sportarena.com.

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