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Волейбол. Україні довірили провести чемпіонат EEVZA (U-16) з волейболу
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25.12.2016  16:55

Україні довірили провести чемпіонат EEVZA (U-16) з волейболу

Згідно календаря Східно-європейської волейбольної зональної асоціації на наступний рік, один із чемпіонатів 2017 року довірено провести Україні.

В Україні відбудуться змагання у наймолодшій віковій категорії у дівчат - U-16, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Змагання відбудуться з 20-го по 25-е червня 2017 року.

Місце проведення поки не визначено.

Як розповів президент Федерації Михайло Мельник, це може бути у Южному, у Луцьку, навіть в Івано-Франківську.

"Нам вигідно проводити подібні етапи. Це абсолютно не накладно для Федерації у фінансовому плані, усі збірні своє перебування оплачують самостійно. Плюс за проведення подібних турнірів EEVZA допомагає у фінансовому плані, але гроші це не найголовніший аспект", - сказав він.
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