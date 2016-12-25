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25.12.2016  17:27

Суперліга (жінки). Галичанка завершила рік двома "сухими" перемогами. Матчі 7 туру

Чемпіонат України-2016/17 з волейболу

Суперліга

Жінки

Матчі 7-го туру

24-25 грудня

Білозгар-Медуніверситет (Вінниця) - Орбіта-ЗТМК-ЗНУ (Запоріжжя) - 3:2 та 3:2

Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ (Тернопіль) - Педуніверситет-ШВСМ (Чернігів) 3:0 і 3:0

Турнірне становище: Хімік - 42 (14), Галичанка - 34 (14), Волинь - 23 (12), Орбіта, Педуніверситет - по 16 (14), Білозгар, Регіна - по 12 (14), Сєвєродончанка - 7 (12).
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