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27.12.2016  22:38

Суперліга (жінки). Волинь виграла у Сєвєродончанки

Чемпіонат України-2016/17 з волейболу

Суперліга

Жінки

Матч 7-го туру

27 грудня

Волинь-Універ - Сєвєродончанка 3:1 (22:25, 26:24, 25:18, 25:17)

Турнірне становище: Хімік - 42 (14), Галичанка - 34 (14), Волинь - 28 (14), Орбіта, Педуніверситет - по 16 (14), Білозгар, Регіна - по 12 (14), Сєвєродончанка - 8 (14).
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