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6 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.12.2016 22:38
Суперліга (жінки). Волинь виграла у Сєвєродончанки
Чемпіонат України-2016/17 з волейболу
Суперліга
Жінки
Матч 7-го туру
27 грудня
Волинь-Універ - Сєвєродончанка 3:1 (22:25, 26:24, 25:18, 25:17)
Турнірне становище: Хімік - 42 (14), Галичанка - 34 (14), Волинь - 28 (14), Орбіта, Педуніверситет - по 16 (14), Білозгар, Регіна - по 12 (14), Сєвєродончанка - 8 (14).
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