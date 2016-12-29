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47 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 17:34
Суперліга (чоловіки). Кажани двічі обіграли Вінницю та повернули лідерство
Барком-Кажани повернули собі втрачене на кілька днів лідерство у Суперлізі-2016/17 з волейболу.
Саме львівський клуб, після перемог у Вінниці, іде лідером на новорічну перерву.
Нагадаємо, перед цим Локомотив обіграв Фаворит і вийшов на перше місце.
Чемпіонат України-2016/17 з волейболу
Суперліга
Чоловіки
Матчі 8-го туру
28-29 грудня
ВК Вінниця - Барком-Кажани (Львів) 1:3 й 1:3
Турнірне становище: Барком-Кажани - 47 (16), Локомотив - 42 (16), Новатор - 31 (16), ВК Вінниця - 21 (16), Дніпро - 17 (14), Буревісник - 16 (14), Юракадемія - 12 (16), Фаворит - 1 (16).
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