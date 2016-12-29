Суперліга (чоловіки). Кажани двічі обіграли Вінницю та повернули лідерство

Барком-Кажани повернули собі втрачене на кілька днів лідерство у Суперлізі-2016/17 з волейболу.

Саме львівський клуб, після перемог у Вінниці, іде лідером на новорічну перерву.

Нагадаємо, перед цим Локомотив обіграв Фаворит і вийшов на перше місце.

Чемпіонат України-2016/17 з волейболу

Суперліга

Чоловіки

Матчі 8-го туру

28-29 грудня



ВК Вінниця - Барком-Кажани (Львів) 1:3 й 1:3



Турнірне становище: Барком-Кажани - 47 (16), Локомотив - 42 (16), Новатор - 31 (16), ВК Вінниця - 21 (16), Дніпро - 17 (14), Буревісник - 16 (14), Юракадемія - 12 (16), Фаворит - 1 (16).