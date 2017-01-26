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90 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.01.2017 22:14
Кубок ЄКВ 1/16 фіналу. Хімік вдруге виграв Тирговіште та вийшов в 1/8 фіналу
Хімік вийшов в 1/8 фіналу Кубка ЄКВ, обігравши за сумою двох матчів румунський МСК Тирговіште.
Матч-відповідь в Южному, що проходив в справжній спортивній атмосфері, вийшов настільки ж напруженим, як і в Румунії, повідомляє прес-служба українського клубу.
Ведучи в рахунку 2:0, Хімік поступився у двох наступних партіях, і ціною неймовірних зусиль вирвав перемогу в п'ятій партії - 15:13.
Найрезультативнішим гравцем матчу стала Анастасія Чернуха, яка набрала 27 очок.
В 1/8 фіналу Хімік зіграє з сербською Візурою.
Перший матч запланований в Южному в період 7-9 лютого.
1/16 фіналу
Жінки
26 січня
Матч-відповідь
Хімік (Україна) - Тирговіште (Румунія) - 3:2 (25:16, 26:24, 23:25 22:25 15:13)
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