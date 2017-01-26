Кубок ЄКВ 1/16 фіналу. Хімік вдруге виграв Тирговіште та вийшов в 1/8 фіналу

Хімік вийшов в 1/8 фіналу Кубка ЄКВ, обігравши за сумою двох матчів румунський МСК Тирговіште.

Матч-відповідь в Южному, що проходив в справжній спортивній атмосфері, вийшов настільки ж напруженим, як і в Румунії, повідомляє прес-служба українського клубу.

Ведучи в рахунку 2:0, Хімік поступився у двох наступних партіях, і ціною неймовірних зусиль вирвав перемогу в п'ятій партії - 15:13.

Найрезультативнішим гравцем матчу стала Анастасія Чернуха, яка набрала 27 очок.

В 1/8 фіналу Хімік зіграє з сербською Візурою.

Перший матч запланований в Южному в період 7-9 лютого.

1/16 фіналу

Жінки

26 січня

Матч-відповідь

Хімік (Україна) - Тирговіште (Румунія) - 3:2 (25:16, 26:24, 23:25 22:25 15:13)