Суперник Хіміка в Кубку ЄКВ не прибув на матч в Україну

Сербська жіноча волейбольна команда Візура ще не прибула в Україну на матч 1/8 фіналу Кубка ЄКВ проти южненського Хіміка.

Початок зустрічі був запланований на 18:00 7 лютого в Южному, втім, як повідомляє офіційний сайт українського клубу, розглядається перенесення матчу на пізніший час.

Як відомо, на шляху до 1/8 фіналу Хімік здолав румунський Тирговіште.