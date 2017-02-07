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37 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 14:32
Суперник Хіміка в Кубку ЄКВ не прибув на матч в Україну
Сербська жіноча волейбольна команда Візура ще не прибула в Україну на матч 1/8 фіналу Кубка ЄКВ проти южненського Хіміка.
Початок зустрічі був запланований на 18:00 7 лютого в Южному, втім, як повідомляє офіційний сайт українського клубу, розглядається перенесення матчу на пізніший час.
Як відомо, на шляху до 1/8 фіналу Хімік здолав румунський Тирговіште.
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