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07.02.2017  14:32

Суперник Хіміка в Кубку ЄКВ не прибув на матч в Україну

Сербська жіноча волейбольна команда Візура ще не прибула в Україну на матч 1/8 фіналу Кубка ЄКВ проти южненського Хіміка.

Початок зустрічі був запланований на 18:00 7 лютого в Южному, втім, як повідомляє офіційний сайт українського клубу, розглядається перенесення матчу на пізніший час.

Як відомо, на шляху до 1/8 фіналу Хімік здолав румунський Тирговіште.
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