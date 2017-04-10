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7 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 13:14
Жіночий Хімік - за крок від сьомого титулу чемпіона України з волейболу
Після 1-го фінального туру Хімі", здобувши три перемоги, знаходиться в кроці від сьомого титулу.
У решти фіналістів - по одній перемозі та рівні шанси як здобути срібні медалі, так і взагалі залишитися без нагород.
У Хіміка 12 балів, і южненській команді залишилося перемогти у першому матчі 2-го фінального туру Білозгар у трьох, чи чотирьох партіях, щоб забезпечити сьомий чемпіонський титул.
Чемпіонат України-2016/17 з волейболу
Суперліга
Жінки
Фінальний етап
Матчі 1-го туру
8 квітня
Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ (Тернопіль) - Білозгар-Медуніверситет (Вінниця) - 3:0 (25:21, 25:17, 25:20)
Волинь-Університет-ОДЮСШ (Луцьк) - Хімік (Южне) - 0:3 (18:25, 26:28, 15:25)
Підсумкове становище: Хімік - 12 (3), Галичанка - 5 (3), Волинь - 4 (3), Білозгар - 3 (3).
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