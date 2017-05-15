Чоловча збірна України з волейболу виграла домашній турнір в Івано-Франківську

Національна збірна України з волейболу перемогла й у третьому матчі міжнародного турніру на Кубок мера Івано-Франківська.

Українці здолали збірну Латвії та завоювали головний трофей змагань, інформує сайт Федерації волейболу України.

Україна (U-21) - Білорусь - 0:3 (20:25, 21:25, 12:25)

Латвія - Україна - 0:3 (25:27, 21:25, 19:25)

Україна: Дячков, Сторожилов (к), Дрозд, Куцмус, Семенюк, Тупчій; Фомін (л), Клямар. Тренер – Угіс Крастіньш.

Підсумкове становище: Україна - 9 (3), Білорусь - 6 (3), Латвія - 3 (3), Україна (U-21) - 0 (3).

Збірна України – переможець турніру, присвяченого 355-річчю Івано-Франківська.

Тепер Угісу Крастіньшу, як і Миколі Пасажіну, треба визначитися із заявкою на другий раунд відбірного турніру чемпіонату світу-2018. Він, нагадаємо, відбудеться у Ліоні 24-28 травня.

Нагадаємо, у другому матчі на турнірі національна команда України перемогла українську "молодіжку".