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26.06.2017  09:11

Євроліга (жінки). Українки завершили груповий етап з шістьма перемогами

У груповому турнірі Євроліги-2017 жіноча збірна України здобула шосту перемогу у шести матчах, перегравши команду Франції.

Збірну Франції, яка у рейтингу вище, українська дружина обіграла уже вдруге на цьому турнірі, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Перемога на майданчику суперника виявилася набагато приємнішою та набагато простішою - 3:1.

Підсумкове становище: Україна - 18 (6), Франція - 12 (6), Чорногоія - 6 (6), Грузія - 0 (6).

Отже, груповий турнір українки подолали з відмінним результатом, а на черзі - півфінальне протистояння з командою Іспанії.

Перший матч відбудеться в Івано-Франківську 28 червня о 19:00.

Нагадаємо, українки вийшли у півфінал волейбольної Євроліги-2017 з першого місця ще напередодні.

Світлина взята з ФВУ
Коментарі
 — 1
Ва Но _ 26.06.2017 09:56
Вітаю!
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