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05.07.2017  23:23

Євроліга. Жіноча збірна України виграла перший матч у Фінляндії

Жіноча збірна України в першому фінальному матчі Євроліги обіграла на виїзді Фінляндію (3:1).

Матч-відповідь пройде 9 липня в Івано-Франківську.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України виграла Євролігу.

Євроліга

Жінки

Фінал

1-й матч

5 липня

Фінляндія - Україна - 1:3 (20:25, 27:29, 25:22, 11:25)

Україна: Новгородченко (4 очки), Кодола (17), Трушкіна (24), Денисова (11), Степанюк (20), Дорсман (9) - старт; Степанчук - ліберо, Дегтярева, Герасимова, Чорнуха (1)

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