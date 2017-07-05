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05.07.2017
479 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.07.2017 23:23
Євроліга. Жіноча збірна України виграла перший матч у Фінляндії
Жіноча збірна України в першому фінальному матчі Євроліги обіграла на виїзді Фінляндію (3:1).
Матч-відповідь пройде 9 липня в Івано-Франківську.
Нагадаємо, що чоловіча збірна України виграла Євролігу.
Євроліга
Жінки
Фінал
1-й матч
5 липня
Фінляндія - Україна - 1:3 (20:25, 27:29, 25:22, 11:25)
Україна: Новгородченко (4 очки), Кодола (17), Трушкіна (24), Денисова (11), Степанюк (20), Дорсман (9) - старт; Степанчук - ліберо, Дегтярева, Герасимова, Чорнуха (1)
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