Локомотив впевнено здолав Кажанів у матчі за Суперкубок

Харківський Локомотив у трьох сетах розібрався із львівськими Кажанами в матчі за Суперкубок.

Матч за трофей відбувся на черкаській арені Будівельник.

Суперкубок України

Чоловіки

Локомотив (Харків) - Кажани-Барком (Львів) 3:0 (25:17, 25:17, 25:19)

Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України дізналися суперників по відбору на чемпіонат 2019.