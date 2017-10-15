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15.10.2017  18:58

Локомотив впевнено здолав Кажанів у матчі за Суперкубок

Харківський Локомотив у трьох сетах розібрався із львівськими Кажанами в матчі за Суперкубок.

Матч за трофей відбувся на черкаській арені Будівельник.

Суперкубок України

Чоловіки

Локомотив (Харків) - Кажани-Барком (Львів) 3:0 (25:17, 25:17, 25:19)

Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України дізналися суперників по відбору на чемпіонат 2019.

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