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3 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 18:58
Локомотив впевнено здолав Кажанів у матчі за Суперкубок
Харківський Локомотив у трьох сетах розібрався із львівськими Кажанами в матчі за Суперкубок.
Матч за трофей відбувся на черкаській арені Будівельник.
Суперкубок України
Чоловіки
Локомотив (Харків) - Кажани-Барком (Львів) 3:0 (25:17, 25:17, 25:19)
Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України дізналися суперників по відбору на чемпіонат 2019.
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25.04.2017
Харківський волейбольний Локомотив здобув 17-й чемпіонський титул в Україні. ФОТО
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