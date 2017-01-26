Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Водне поло
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Юнацька збірна України (U-17) з водного поло стала другою на турнірі у Словаччині
Чемпіонат України. Львівське Динамо почало новий сезон з чотирьох звитяг. Матчі 1 туру
Львівське Динамо виграло поєдинок за перший Суперкубок України з водного поло
В Україні започаткували матч за Суперкубок країни з водного поло
Кубок України-2016 з водного поло виграло львівське Динамо
Кубок України. У фіналі зіграють львівське Динамо та Слобожанець


Новини
15:37
Футбол. Анжі не планує повертати Будківського
15:24
Бокс. Українець Руденко - один з претендентів на бій з чемпіоном WBC Вайлдером
15:18
Футбол. Зірка підтвердила, що розірвала контракт з іспанцем Айтором
14:49
Водне поло. Юнацька збірна України (U-17) з водного поло стала другою на турнірі у Словаччині
14:37
Футбол. Півзахисник Палермо відмовив Динамо та переходить у Дженоа
14:20
Теніс. Australian Open. Федерер дотиснув Вавринку та вийшов у фінал
14:12
Футбол. КАН-2017. В 1/4 фіналу Сенегал зіграє з Камеруном. Інші чвертьфінальні пари
13:53
Баскетбол. Фесенко та Гладир стали найкращими у матчах 14-го туру Ліги чемпіонів
13:41
Футбол. До контрольних матчів Шахтаря у Португалії додався поєдинок з Аустрією
13:30
Баскетбол. Михайлюк вкотре оновив власні досягнення у своїй кар'єрі в NCAA
Усі новини
26 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
26.01.2017  14:49

Юнацька збірна України (U-17) з водного поло стала другою на турнірі у Словаччині

У межах підготовки до кваліфікаційних ігор до чемпіонату Європи з водного поло серед юніорів українська юнацька збірна U-17 взяла участь у міжнародному турнірі "Intego Cup 2017", що тривав 24-25 січня у м Новаки (Словаччина).

Здобувши дві перемоги, збірна України під керівництвом головного тренера С. Колтачіхіна та помічника Є Наумчика у грі за перше місце поступилася місцевій команді KVP Nováky (11:15) та посіла у турнірі друге місце.

А перед цим українці виявилися сильнішими за словацьку команду KVP Piestchany (13:10) і польську Neptun Lodz (22:5), передає сайт "Водне поло в Україні".

За результатами жеребкування кваліфікації ЧЄ-2017, збірна України потрапила у групу С де змагатиметься разом з командами з Румунії, Великобританії, Ізраїлю та Литви.

Кваліфікаційні ігри відбудуться з 11 по 14 травня у Манчестері (Великобританія)

 
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
10.06.2016

Харківський Слобожанець - новий чемпіон України з водного поло
Харків'яни вперше у своїй історії стали чемпіонами України з водного поло серед чоловіків.
Тренер збірної України з водного поло: Якщо буде вказівка не вийти на гру з Росією, ми її виконаємо
Кубок України-2014 з водного поло вдруге поспіль виграло львівське Динамо. ФОТО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter