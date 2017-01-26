Юнацька збірна України (U-17) з водного поло стала другою на турнірі у Словаччині

У межах підготовки до кваліфікаційних ігор до чемпіонату Європи з водного поло серед юніорів українська юнацька збірна U-17 взяла участь у міжнародному турнірі "Intego Cup 2017", що тривав 24-25 січня у м Новаки (Словаччина).

Здобувши дві перемоги, збірна України під керівництвом головного тренера С. Колтачіхіна та помічника Є Наумчика у грі за перше місце поступилася місцевій команді KVP Nováky (11:15) та посіла у турнірі друге місце.

А перед цим українці виявилися сильнішими за словацьку команду KVP Piestchany (13:10) і польську Neptun Lodz (22:5), передає сайт "Водне поло в Україні".

За результатами жеребкування кваліфікації ЧЄ-2017, збірна України потрапила у групу С де змагатиметься разом з командами з Румунії, Великобританії, Ізраїлю та Литви.

Кваліфікаційні ігри відбудуться з 11 по 14 травня у Манчестері (Великобританія)