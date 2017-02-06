Чемпіонат України. Львівське Динамо перший етап пройшло без втрат. Матчі 2-го туру

У неділю, 5 лютого, у Маріуполі завершилися матчі 2-го туру чемпіонату України з водного поло серед чоловіків.

До цієї дати змагання регулярного чемпіонату України не проводились у Маріуполі вже впродовж трьох років, передає сайт waterpolo.org.ua.

За результатами зіграних матчів, боротьбу за медалі вищого гатунку у Суперлізі продовжать чотири команди - Динамо Львів, збірна Харківської області, ВК Маріуполь і НТУ-ХПІ Харків.

Перший тур Суперліги відбудеться 22-24 лютого у Харкові.

А збірна Київщини та сім команд команд 1999 р.н. складуть вищу лігу та розіграють місця з п'ятого по дванадцяте.

Турнірне становище: Динамо - 24 (8), зб. Харківської обл. - 18 (8), Маріуполь - 10 (8), НТУ-ХПІ - 8 (8), зб. Київщини - 0 (8).