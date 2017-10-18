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74 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 18:56
Історичний шанс для чоловічої збірної України з водного поло
|Капитан и голкіпер збірної України Віталій Петров
Чоловіча збірна України з водного поло показала максимальний результат в кваліфікаційних змаганнях до ЧЄ.
Наша збірна вийшла до раунду плей-офф з першого місця, де суперниками українців можуть стати турки або мальтійці.
В кваліфікаційних змаганнях українські вотерполісти перемогли команди Португалії, Литві та Чехії, повідомляє XSport.
Нагадаємо, що матчі плей-офф відбудуться в лютому-березні 2018 року.
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