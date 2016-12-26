Останнє в розділі
Футбол. Полтава переглядає Пуканича
1086 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.12.2016 20:50
ФФУ запропонувала збірним Бразилії і Аргентини провести збір в Україні перед ЧС-2018
У в 2018 році збірна України може провести товариські матчі з Аргентиною і Бразилією.
Про це на прес-конференції заявив президент ФФУ Андрій Павелко.
"ФФУ відправить адміністратора на переговори з Аргентиною і Бразилією. На 2017 рік календар зверстаний, тому в ньому провести матч неможливо. А перед ЧС-2018 аргентинці і бразильці будуть хотіти провести збір в Європі. ФФУ запропонувала їм провести збір в Україні", - повідомив він.
"Хочемо спрацювати на випередження і домовитися про проведення товариських матчів в 2018-му", - додав Павелко, слова якого наводить Трибуна.
Також повідомлялося, що Андрій Павелко у тестовому режимі запустив завод із виробництва штучних полів.
Раніше Павелко пояснив, чому ФФУ не звільнила Михайла Фоменка раніше.
— 0
Читай також
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua