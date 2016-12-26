ФФУ запропонувала збірним Бразилії і Аргентини провести збір в Україні перед ЧС-2018

У в 2018 році збірна України може провести товариські матчі з Аргентиною і Бразилією.

Про це на прес-конференції заявив президент ФФУ Андрій Павелко.

"ФФУ відправить адміністратора на переговори з Аргентиною і Бразилією. На 2017 рік календар зверстаний, тому в ньому провести матч неможливо. А перед ЧС-2018 аргентинці і бразильці будуть хотіти провести збір в Європі. ФФУ запропонувала їм провести збір в Україні", - повідомив він.

"Хочемо спрацювати на випередження і домовитися про проведення товариських матчів в 2018-му", - додав Павелко, слова якого наводить Трибуна.

Також повідомлялося, що Андрій Павелко у тестовому режимі запустив завод із виробництва штучних полів.

Раніше Павелко пояснив, чому ФФУ не звільнила Михайла Фоменка раніше.