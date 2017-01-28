Матч відбору Україна-Туреччина може пройти в Харкові

Обласна влада веде переговори про те, щоб матч відбору на чемпіонат світу-2018 Україна-Туреччина пройшов в Харкові.

Про це губернатор Харківської області Юлія Світлична розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами глави ХОДА, в цьому році в Харкові пройде безліч спортивних заходів - матч Ліги Європи Шахтар - Сельта, поєдинки Кубка Федерації з жіночого тенісу, а також змагання з гандболу та чемпіонат Європи з боксу.

"В Харкові буде міжнародний футбольний матч Ліги Європи. Шахтар гратиме з іспанською Сельтою. У лютому в Харкові відбудеться матч Кубка Федерації жіночого тенісу між Україною та Австралією. У березні буде Ліга Чемпіонів з гандболу", - зазначила вона.

"У червні пройде матч фіналу Кубка України з футболу на стадіоні Металіст. Також днями прийнято рішення про проведення в червні чемпіонату Європи з боксу. А зараз ось добиваємося проведення відбіркового матчу чемпіонату світу з футболу Україна-Туреччина", - додала Світлична.

За її словами, в Україні багато хто недооцінює значення спорту.

"В Україні багато хто недооцінює значення спорту. Для Харківщини це - можливість презентувати регіон і зацікавити інвестора. При грамотному підході він відкриває цілий спектр можливостей", - підкреслила Світлична.