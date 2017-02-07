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07.02.2017  13:50

Шевченко хоче перенести 22 тур УПЛ, щоб краще підготуватися до матчу з Хорватією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко хоче перенести 22 тур УПЛ, щоб краще підготуватися до матчу з Хорватією.

Про це він заявив у інтерв'ю порталу zbirna.com.

"У ситуації, що склалася, хотілося б отримати кілька додаткових днів для того, щоб добре підготуватися до матчу в Хорватії. Я хочу попросити провідні клуби, щоб вони пішли нам на зустріч, і в інтересах національної команди погодилися на зміни в календарі", - зазначив він.

"Я маю на увазі перенесення туру чемпіонату України, для цього якраз є вікно в березні. Адже поки в нашому розпорядженні чотири дні на підготовку, а хотілося б мати хоча б тиждень. Перед такою важливою грою відведеного зараз часу критично мало", - сказав Шевченко.

22 тур УПЛ запланований на 18 березня, а матч Хорватія - Україна відбудеться 24 березня.

Як відомо, головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко від імені команди висловив підтримку футболісту Роману Зозулітрансфер якого до клубу Райо Вальєкано фактично не відбувся через політичні заклики з боку вболівальників клубу
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