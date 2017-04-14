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14.04.2017  18:27 - Сhampion.com.ua

Суркіс: Я впевнений у тому, що збірна України знаходиться на правильному шляху

Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка знаходиться на правильному шляху.

Про це після Конгресу ФФУ заявив віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, який прокоментував матч збірної України проти Хорватії та висловив думку щодо мабутнього нашої національної команди з футболу.

"Я думаю, що виступ нашої збірної у відборі на ЧС-2018 потрібно оцінювати в рамках того, що Андрій Шевченко, перш за все, поміняв повністю мотивацію самих футболістів. Він у певних аспектах є новатором, який зважився на докорінну перебудову команди", - зауважив він.

"Ми бачимо по нашим нестаріючим ветеранам, що кілька років, і їм таки доведеться піти на заслужений відпочинок. Вже сьогодні механізм національної збірної працює, з'являються молоді футболісти. Я бачу позитивний результат у майбутньому", - зазначив Григорій Суркіс.

Григорій Суркіс впевнений, що збірна України знаходиться на правильному шляху,

"Що стосується результату сьогоднішнього, то безумовно, поразка в Хорватії змушує мене, як і тренерський штаб збірної та футболістів,  бути незадоволеним результатами конкретного матчу", - зазначив віце-президент УЄФА.

"Але я впевнений у тому, що наша збірна знаходиться на правильному шляху, а Шевченко робить все можливе для того, щоб найближчим часом засяяли нові яскраві зірочки, які в майбутньому перетворяться в великих зірок футболу", - підкреслив Суркіс.
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