В Росії активно обговорюють можливий бойкот Україною чемпіонату світу-2018

Російські ЗМІ вважають, що збірна України може відмовитись від поїздки на ЧС-2018 через "політичні мотиви".

Видання Известия наробило у Росії галасу статтею "Україна готується грати у політику, а не у футбол". В ній, зокрема, йдеться про те, що поки у Росії нібито успішно проходить Кубок Конфедерацій-2017, в Києві розглядають можливість відмови від участі у чемпіонаті світу 2018 року.

У своєму твердженні видання посилається на високопоставлене джерело в ФФУ, яке нібито повідомило: "Україна хоче відмовитися від участі в мундіалі".

"Українська влада хоче, щоб національна команда успішно пройшла кваліфікаційну стадію і демонстративно бойкотувала турнір. Також Україна розраховує, що й інші країни будуть готові наслідувати їхньому прикладу", - йдеться у статті.

"Цю ідею підтримують на урядовому рівні, проте в самій ФФУ побоюються можливих санкцій з боку ФІФА щодо національної команди, тому остаточного рішення щодо бойкоту мундіалю ще не прийнято", – додають Известия.

Футбол 24 зазначає, що ця тема була активно підхоплена російськими ЗМІ, які в один голос трублять про "підступний план Києва".

Раніше повідомлялося, що збірні Англії та Німеччини не хочуть базуватися в Москві на час чемпіонату світу з футболу 2018 року через дорожні затори.

У свою чергу президент ФІФА Джанні Інфантіно впевнений, що Мундіаль в Росії здивує увесь світ.