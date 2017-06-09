ЧС-2018. Відбірний етап. Фінляндія - Україна 1:2. Беседін рятує синьо-жовтих від ще однієї ганьби

90 + 3' - Матч завершився. Три очки взято, а це поки найголовніше.

90 + 2' - Контратака українців і Ярмоленко міг забивати, але в момент удару захисник зняв м`яч з ноги

90 + 1' - Подача в карний і П`ятов забрав круглого

90' - Суддя компеннсував 3 хвилини

89' - Україна пресингує, Фінляндія вже не особливо біжить вперед

87' - Коноплянка - Соболь

86' - А Степаненко таки повернувся в гру

85' - Уронен - Марканен

84' - Степаненку надають допомогу, не відомо чи продовжить гру Тарас

83' - Хямяляйнен пробивав метрів з 23 - вище воріт

81' - Ярмоленко давав пас на Бутка в штрафну, але той не зовсім зрозумів намір Андрія

80' - Лам

78' - Тепер вже синьо-жовті не зупиняються, а продовжують атакувати

76' - Коваленко - Шепелєв

75' - ГОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Беседін. Ракицький подав в карний і Беседін склався і удаом головою пробив у кут воріт Градецькі. Класний вихід на заміну від Беседіна

74' - Ягубі

72' - ГОЛ!Похьянпало. От і маємо. Подача в карний, удар від Єнсена, і від голови Ракицького м`яч влучає в поперечку воріт і відлітає у воротарський, де Похьянпало зіграв на випередження і пробив головою у кут воріт П`ятова

70' - Якось в останні хвилини фіни більше з м`ячем і на нашій половині поля

68' -Лод - Єнсен

68' - Пуккі - Покьянпало

66' - Бив головою Пуккі і П`ятов без проблем забрав круглого

66' - Пас Коваленка в атаку на Ярмоленка читає захисник фінів

64' - Cелезньов - Беседін

63' - Помиляється біля нашого карного Коноплянка, який віддав прямо в ноги Пуккі, який пробив вище воріт. От так подарунок був для Пуккі від Коноплянки

62' - Україна забила і заспокоїлася, добре відіграє в захисті Ярмоленко

61' - Черговий кутовий у фінів і П`ятов забрав м`яча

58' - А стандарт в господарів на ворота П`ятовf зовсім не вийшов

57' - Бутко навісив в штрафний і там перший на м`ячі воротар Фінляндії

56' - Ракицький подав зі стандарту і прямо в руки Градецкі

55' - Коноплянка

54' - Пас на хід Селезньову і той не зумів обробити м`яч

52' - ГОЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!Коноплянка. Класна передача Ярмоленка з флангу в карний і Малиновський пробив і Градецкі його удар відбиває, а на добивання Коноплянка, який забив у порожні ворота

50' - Пас Степаненка на Селезньова вийшов неточним

49' - Активніші українці в атаці на старті другого тайму

48' - Бив Ямоленко з кута штрафного - вище воріт

47' - Малиновський подав кутовий і нічого небезпечного біля воіт фінів не вийшло

46' - Поки обидві команди без замін

46' - Другий тайм розпочався

45' - Перший тайм завершився

45' - Ракибцький пройшов до штрафного і з метрів 25 пробив - сильно, але не влучно

44' - З також грою українців ми поки гарпнтовано заслуговуємо на нічию. Гарантія:)

42' - Малиновський зі стандарту подав і в нікуди передача

40' - Знову простоі Коноплянки зліва і нікого немає у воротарському. Але м`яч в Ярмоленка і той навісив у штрафну і Селезньов бив головою - вище воріт

40' - Після подачі стандарту бив Лам головою і не влучив у ворота

39' - Ракицький

38' - Конлплянка з лівого флангу знову подав і Градецкі забрав круглого

37' - Подача в карний і П`ятов грає на виході і забирає м`яча

36' - Селезньов бив з лінії штрафного і Градецкі забрав круглого, а краще було б віддати па на Коноплянку

35' - Щось після Мальти непомітний настрій українців

33' - Темп гри зовсім не великий від обох команд

31' - Пуккі хотів пенальті за свою симуляцію в штрафному, суддя не повівся

31' - Тривала атака України і незрозумілий пас від Коноплянки в карний

30' - Небезпечно підкотився під гравців фінів Селезньов і добре, що не картка

28' - Ще один кутовий у фінів і в захисті відіграв Ярмоленко, котрий вибив круглого

26' - Удар Лама блокує Ордець

25' - Коноплянка з лівого флангу подав і в Селезньова удар головою не вийшов. А Коноплянка таки прокинувся

24' - Пробив Ракицький здалеку й вийгло не сильно і прямо в руки Градецкі

22' - Матвієнко класно подавав в карний, але Ярмоленко запізно побіг на цей пас

21' - Після подачі корнера легко відбиваються українці

20' - Ордець блоркує простріл і буде кутовий

19' - Пас Ярмоленка на лівий фланг не прочитав Матвієнко

17' - Після подачі кутового бив головою Мойсандер - вище воріт

15' - Штрафний у господарів і м`яч влучає у стінку

14' - На стадіоні більше чутно підримку України, фінни поки сплять

13' - Майже 15 хвилин, а наша атакуюча міць десь в затінку. Де ви, Ярмоленко, Коноплянка та Селезньов?

11' - Коноплянка подав кутовий і Коваленку не дав пробити захисник господарів

11' - Бив низом Лам - поруч зі стійкою прокотився м`яч

9' - Не осоливо видумують господарі в атаці, як і українці в захисті - бий чим подалі

7' - З метрів 30 пробивав Малиновський і воротар фінів легко бере цей м`яч

5' - Рівна гра без моментів біля обох воріт

2' - По складу збірної: вибір у Шевченка не великий і він його зробив, хоча по позиціях Коноплянки та Коваленка є питання

1' - Фіни розпочали з атак і дуже жваво, а ось уболівальників на трибунах обмаль

1' - Добрий вечір, матч розпочався!