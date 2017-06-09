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Champion.com.ua /ЧС-2018
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11.06.2017  15:00 - Сhampion.com.ua

ЧС-2018. Відбірний етап. Фінляндія - Україна 1:2. Беседін рятує синьо-жовтих від ще однієї ганьби


Фінляндія
FT
1:2
(0:0)
Україна
Склади команд
1. Градецкі, 3. Мойсандер, 16. Лод (Єнсен 68) 5. Ояла, 13. Арківуо, 18. Уронен (Марканен 85), 19. Лам, 22. Райтала, 17. Ягубі, 21. Хямяляйнен, 10. Пуккі (Похьянпало 67)

Запасні: 12. Йоронен, 23. Яаккола, 2. Пірінен, 4. Вяйсянен, 6. Морен, 14. Саксела, 15. Халсті, 8. Хетемай, 11. Ріскі Ріку

Головний тренер: Маркку Канерва		 12. Пятов, 2. Бутко, 3. Ордець, 20. Ракицький, 21. Матвієнко, 6. Степаненко, 8. Малиновський, 22. Коваленко (Шепелєв 76), 7. Ярмоленко, 11. Селезньов (Беседін 64), 10. Коноплянка

Запасні: 1. Лунін, 23. Шевченко, 5. Кучер, 19. Кривцов, 4. Соболь, 17. Малишев, 9. Морозюк, 14. Шахов, 15. Циганков, 16. Сидорчук

Головний тренер: Андрій Шевченко
Голи
1:1 - Похьянпало (72) 0:1 - Коноплянка (52), 1:1 - Беседін (75)
Попередження і вилучення
Лам (80) Коноплянка (55)
11 травня 2017, 19:00, Фінляндія, Тампере, стадіон Тампере

Арбітр: Алон Єфет
Асистенти: Данні Красіков, Аміхай Ієшуа Мозес
Четвертий арбітр: Ерез Папір (усі - Ізраїль)
90 + 3' - Матч завершився. Три очки взято, а це поки найголовніше.
90 + 2' - Контратака українців і Ярмоленко міг забивати, але в момент удару захисник зняв м`яч з ноги
90 + 1' - Подача в карний і П`ятов забрав круглого
90' - Суддя компеннсував 3 хвилини
89' - Україна пресингує, Фінляндія вже не особливо біжить вперед
87' - Коноплянка - Соболь
86' - А Степаненко таки повернувся в гру
85' - Уронен - Марканен
84' - Степаненку надають допомогу, не відомо чи продовжить гру Тарас
83' - Хямяляйнен пробивав метрів з 23 - вище воріт
81' - Ярмоленко давав пас на Бутка в штрафну, але той не зовсім зрозумів намір Андрія
80' - Лам
78' - Тепер вже синьо-жовті не зупиняються, а продовжують атакувати
76' - Коваленко - Шепелєв
75' - ГОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Беседін. Ракицький подав в карний і Беседін склався і удаом головою пробив у кут воріт Градецькі. Класний вихід на заміну від Беседіна
74' - Ягубі
72' - ГОЛ!Похьянпало. От і маємо. Подача в карний, удар від Єнсена, і від голови Ракицького м`яч влучає в поперечку воріт і відлітає у воротарський, де Похьянпало зіграв на випередження і пробив головою у кут воріт П`ятова
70' - Якось в останні хвилини фіни більше з м`ячем і на нашій половині поля
68' -Лод - Єнсен
68' - Пуккі - Покьянпало
66' - Бив головою Пуккі і П`ятов без проблем забрав круглого
66' - Пас Коваленка в атаку на Ярмоленка читає захисник фінів
64' - Cелезньов - Беседін
63' - Помиляється біля нашого карного Коноплянка, який віддав прямо в ноги Пуккі, який пробив вище воріт. От так подарунок був для Пуккі від Коноплянки
62' - Україна забила і заспокоїлася, добре відіграє в захисті Ярмоленко
61' - Черговий кутовий у фінів і П`ятов забрав м`яча
58' - А стандарт в господарів на ворота П`ятовf зовсім не вийшов
57' - Бутко навісив в штрафний і там перший на м`ячі воротар Фінляндії
56' - Ракицький подав зі стандарту і прямо в руки Градецкі
55' - Коноплянка
54' - Пас на хід Селезньову і той не зумів обробити м`яч
52' - ГОЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!Коноплянка. Класна передача Ярмоленка з флангу в карний і Малиновський пробив і Градецкі його удар відбиває, а на добивання Коноплянка, який забив у порожні ворота
50' - Пас Степаненка на Селезньова вийшов неточним
49' - Активніші українці в атаці на старті другого тайму
48' - Бив Ямоленко з кута штрафного - вище воріт
47' - Малиновський подав кутовий і нічого небезпечного біля воіт фінів не вийшло
46' - Поки обидві команди без замін
46' - Другий тайм розпочався
45' - Перший тайм завершився
45' - Ракибцький пройшов до штрафного і з метрів 25 пробив - сильно, але не влучно
44' - З також грою українців ми поки гарпнтовано заслуговуємо на нічию. Гарантія:)
42' - Малиновський зі стандарту подав і в нікуди передача
40' - Знову простоі Коноплянки зліва і нікого немає у воротарському. Але м`яч в Ярмоленка і той навісив у штрафну і Селезньов бив головою - вище воріт
40' - Після подачі стандарту бив Лам головою і не влучив у ворота
39' - Ракицький
38' - Конлплянка з лівого флангу знову подав і Градецкі забрав круглого
37' - Подача в карний і П`ятов грає на виході і забирає м`яча
36' - Селезньов бив з лінії штрафного і Градецкі забрав круглого, а краще було б віддати па на Коноплянку
35' - Щось після Мальти непомітний настрій українців
33' - Темп гри зовсім не великий від обох команд
31' - Пуккі хотів пенальті за свою симуляцію в штрафному, суддя не повівся
31' - Тривала атака України і незрозумілий пас від Коноплянки в карний
30' - Небезпечно підкотився під гравців фінів Селезньов і добре, що не картка
28' - Ще один кутовий у фінів і в захисті відіграв Ярмоленко, котрий вибив круглого
26' - Удар Лама блокує Ордець
25' - Коноплянка з лівого флангу подав і в Селезньова удар головою не вийшов. А Коноплянка таки прокинувся
24' - Пробив Ракицький здалеку й вийгло не сильно і прямо в руки Градецкі
22' - Матвієнко класно подавав в карний, але Ярмоленко запізно побіг на цей пас
21' - Після подачі корнера легко відбиваються українці
20' - Ордець блоркує простріл і буде кутовий
19' - Пас Ярмоленка на лівий фланг не прочитав Матвієнко
17' - Після подачі кутового бив головою Мойсандер - вище воріт
15' - Штрафний у господарів і м`яч влучає у стінку
14' - На стадіоні більше чутно підримку України, фінни поки сплять
13' - Майже 15 хвилин, а наша атакуюча міць десь в затінку. Де ви, Ярмоленко, Коноплянка та Селезньов?
11' - Коноплянка подав кутовий і Коваленку не дав пробити захисник господарів
11' - Бив низом Лам - поруч зі стійкою прокотився м`яч
9' - Не осоливо видумують господарі в атаці, як і українці в захисті - бий чим подалі
7' - З метрів 30 пробивав Малиновський і воротар фінів легко бере цей м`яч
5' - Рівна гра без моментів біля обох воріт
2' - По складу збірної: вибір у Шевченка не великий і він його зробив, хоча по позиціях Коноплянки та Коваленка є питання
1' - Фіни розпочали з атак і дуже жваво, а ось уболівальників на трибунах обмаль
1' - Добрий вечір, матч розпочався!
Коментарі
 — 8
Вася Пиков _ 11.06.2017 22:24
Молодцы! Так держать! Надо выйти и сразиться с Россией на ЧМ-18!!!
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Tobias Ripper _ 11.06.2017 21:48
Головне, що наша збірна виграла всім назло
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Aserius Nunim _ 11.06.2017 21:32
Молодцы
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нахнагель _ 11.06.2017 20:45
Її не варто, взагалі, вивозити за межі країни ! Наші люди вже привикли до цього зброду, а еУропейці можуть отримати шок від побаченого !!!
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hrim _ 11.06.2017 20:34
З такою грою претендувати нашій збірній на Чемпіонат Світу не варто.
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