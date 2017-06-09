13525 переглядів Версія для друку Коментарі [ 8 ]11.06.2017 15:00 - Сhampion.com.ua
ЧС-2018. Відбірний етап. Фінляндія - Україна 1:2. Беседін рятує синьо-жовтих від ще однієї ганьби
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Фінляндія
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1:2(0:0)
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Україна
0
Склади команд
|1. Градецкі, 3. Мойсандер, 16. Лод (Єнсен 68) 5. Ояла, 13. Арківуо, 18. Уронен (Марканен 85), 19. Лам, 22. Райтала, 17. Ягубі, 21. Хямяляйнен, 10. Пуккі (Похьянпало 67)
Запасні: 12. Йоронен, 23. Яаккола, 2. Пірінен, 4. Вяйсянен, 6. Морен, 14. Саксела, 15. Халсті, 8. Хетемай, 11. Ріскі Ріку
Головний тренер: Маркку Канерва
|12. Пятов, 2. Бутко, 3. Ордець, 20. Ракицький, 21. Матвієнко, 6. Степаненко, 8. Малиновський, 22. Коваленко (Шепелєв 76), 7. Ярмоленко, 11. Селезньов (Беседін 64), 10. Коноплянка
Запасні: 1. Лунін, 23. Шевченко, 5. Кучер, 19. Кривцов, 4. Соболь, 17. Малишев, 9. Морозюк, 14. Шахов, 15. Циганков, 16. Сидорчук
Головний тренер: Андрій Шевченко
Голи
|1:1 - Похьянпало (72)
|0:1 - Коноплянка (52), 1:1 - Беседін (75)
Попередження і вилучення
|Лам (80)
|Коноплянка (55)
11 травня 2017, 19:00, Фінляндія, Тампере, стадіон Тампере
Арбітр: Алон Єфет
Асистенти: Данні Красіков, Аміхай Ієшуа Мозес
Четвертий арбітр: Ерез Папір (усі - Ізраїль)
Арбітр: Алон Єфет
Асистенти: Данні Красіков, Аміхай Ієшуа Мозес
Четвертий арбітр: Ерез Папір (усі - Ізраїль)
90 + 3' - Матч завершився. Три очки взято, а це поки найголовніше.
90 + 2' - Контратака українців і Ярмоленко міг забивати, але в момент удару захисник зняв м`яч з ноги
90 + 1' - Подача в карний і П`ятов забрав круглого
90' - Суддя компеннсував 3 хвилини
89' - Україна пресингує, Фінляндія вже не особливо біжить вперед
87' - Коноплянка - Соболь
86' - А Степаненко таки повернувся в гру
85' - Уронен - Марканен
84' - Степаненку надають допомогу, не відомо чи продовжить гру Тарас
83' - Хямяляйнен пробивав метрів з 23 - вище воріт
81' - Ярмоленко давав пас на Бутка в штрафну, але той не зовсім зрозумів намір Андрія
80' - Лам
78' - Тепер вже синьо-жовті не зупиняються, а продовжують атакувати
76' - Коваленко - Шепелєв
75' - ГОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Беседін. Ракицький подав в карний і Беседін склався і удаом головою пробив у кут воріт Градецькі. Класний вихід на заміну від Беседіна
74' - Ягубі
72' - ГОЛ!Похьянпало. От і маємо. Подача в карний, удар від Єнсена, і від голови Ракицького м`яч влучає в поперечку воріт і відлітає у воротарський, де Похьянпало зіграв на випередження і пробив головою у кут воріт П`ятова
70' - Якось в останні хвилини фіни більше з м`ячем і на нашій половині поля
68' -Лод - Єнсен
68' - Пуккі - Покьянпало
66' - Бив головою Пуккі і П`ятов без проблем забрав круглого
66' - Пас Коваленка в атаку на Ярмоленка читає захисник фінів
64' - Cелезньов - Беседін
63' - Помиляється біля нашого карного Коноплянка, який віддав прямо в ноги Пуккі, який пробив вище воріт. От так подарунок був для Пуккі від Коноплянки
62' - Україна забила і заспокоїлася, добре відіграє в захисті Ярмоленко
61' - Черговий кутовий у фінів і П`ятов забрав м`яча
58' - А стандарт в господарів на ворота П`ятовf зовсім не вийшов
57' - Бутко навісив в штрафний і там перший на м`ячі воротар Фінляндії
56' - Ракицький подав зі стандарту і прямо в руки Градецкі
55' - Коноплянка
54' - Пас на хід Селезньову і той не зумів обробити м`яч
52' - ГОЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!!Коноплянка. Класна передача Ярмоленка з флангу в карний і Малиновський пробив і Градецкі його удар відбиває, а на добивання Коноплянка, який забив у порожні ворота
50' - Пас Степаненка на Селезньова вийшов неточним
49' - Активніші українці в атаці на старті другого тайму
48' - Бив Ямоленко з кута штрафного - вище воріт
47' - Малиновський подав кутовий і нічого небезпечного біля воіт фінів не вийшло
46' - Поки обидві команди без замін
46' - Другий тайм розпочався
45' - Перший тайм завершився
45' - Ракибцький пройшов до штрафного і з метрів 25 пробив - сильно, але не влучно
44' - З також грою українців ми поки гарпнтовано заслуговуємо на нічию. Гарантія:)
42' - Малиновський зі стандарту подав і в нікуди передача
40' - Знову простоі Коноплянки зліва і нікого немає у воротарському. Але м`яч в Ярмоленка і той навісив у штрафну і Селезньов бив головою - вище воріт
40' - Після подачі стандарту бив Лам головою і не влучив у ворота
39' - Ракицький
38' - Конлплянка з лівого флангу знову подав і Градецкі забрав круглого
37' - Подача в карний і П`ятов грає на виході і забирає м`яча
36' - Селезньов бив з лінії штрафного і Градецкі забрав круглого, а краще було б віддати па на Коноплянку
35' - Щось після Мальти непомітний настрій українців
33' - Темп гри зовсім не великий від обох команд
31' - Пуккі хотів пенальті за свою симуляцію в штрафному, суддя не повівся
31' - Тривала атака України і незрозумілий пас від Коноплянки в карний
30' - Небезпечно підкотився під гравців фінів Селезньов і добре, що не картка
28' - Ще один кутовий у фінів і в захисті відіграв Ярмоленко, котрий вибив круглого
26' - Удар Лама блокує Ордець
25' - Коноплянка з лівого флангу подав і в Селезньова удар головою не вийшов. А Коноплянка таки прокинувся
24' - Пробив Ракицький здалеку й вийгло не сильно і прямо в руки Градецкі
22' - Матвієнко класно подавав в карний, але Ярмоленко запізно побіг на цей пас
21' - Після подачі корнера легко відбиваються українці
20' - Ордець блоркує простріл і буде кутовий
19' - Пас Ярмоленка на лівий фланг не прочитав Матвієнко
17' - Після подачі кутового бив головою Мойсандер - вище воріт
15' - Штрафний у господарів і м`яч влучає у стінку
14' - На стадіоні більше чутно підримку України, фінни поки сплять
13' - Майже 15 хвилин, а наша атакуюча міць десь в затінку. Де ви, Ярмоленко, Коноплянка та Селезньов?
11' - Коноплянка подав кутовий і Коваленку не дав пробити захисник господарів
11' - Бив низом Лам - поруч зі стійкою прокотився м`яч
9' - Не осоливо видумують господарі в атаці, як і українці в захисті - бий чим подалі
7' - З метрів 30 пробивав Малиновський і воротар фінів легко бере цей м`яч
5' - Рівна гра без моментів біля обох воріт
2' - По складу збірної: вибір у Шевченка не великий і він його зробив, хоча по позиціях Коноплянки та Коваленка є питання
1' - Фіни розпочали з атак і дуже жваво, а ось уболівальників на трибунах обмаль
1' - Добрий вечір, матч розпочався!
— 8
Вася Пиков _ 11.06.2017 22:24
Молодцы! Так держать! Надо выйти и сразиться с Россией на ЧМ-18!!!
Tobias Ripper _ 11.06.2017 21:48
Головне, що наша збірна виграла всім назло
Aserius Nunim _ 11.06.2017 21:32
Молодцы
_ 11.06.2017 20:45
Її не варто, взагалі, вивозити за межі країни ! Наші люди вже привикли до цього зброду, а еУропейці можуть отримати шок від побаченого !!!
_ 11.06.2017 20:34
З такою грою претендувати нашій збірній на Чемпіонат Світу не варто.
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ЧС-2018. Відбірний етап. Фінляндія - Україна 1:2. Беседін рятує синьо-жовтих від ще однієї ганьбиПочаток 11 червня о 19:00
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11.06.2017
ЧС-2018. Відбірний етап. Фінляндія - Україна 1:2. Беседін рятує синьо-жовтих від ще однієї ганьби
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