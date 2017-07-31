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491 перегляд Версія для друку    Коментарі  [  ]
31.07.2017  08:23

У Росії до Мундіалю знову відкриють медвитверезники

У містах, які приймуть чемпіонат 2018 року з футболу, відкриють витверезники. Зараз опрацьовуються юридичні аспекти ініціативи: необхідно вирішити, при яких установах будуть організовані пункти.

"Напередодні чемпіонату світу з футболу в Москві та інших містах, де проходитимуть матчі першості, вирішили відкривати такі установи в обов'язковому порядку. Оскільки неминуче будуть п'яні уболівальники.

Наприклад, за час проведення Кубку конфедерацій більше 600 чоловік було госпіталізовано з різних приводів.

В основному це соматичні хвороби були, але деякі приводи були пов'язані і зі сп'янінням", - цитує m24.ru головного психіатра-нарколога Мінохоронздоров'я Росії Євгенія Брюна.

Раніше повідомлялося, що у Росії заявили про роздачу безкоштовних квитків на матчі ЧС-2018.

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