McDonalds не хоче бути спонсором ФІФА на ЧС-2018 в Росії - ЗМІ

Американська корпорація McDonalds вивчає можливість відмови від спонсорства ФІФА через етичні проблеми.

Компанія невдоволена корупційними скандалами у ФІФА і чутками про використання гравцями збірної Росії допінга на ЧМ- 2014, інформує Daily Mail.

Джерело повідомляє, що вірогідність припинення співпраці з ФІФА до початку ЧС- 2018 оцінюється приблизно в 40%.



Діючий контракт McDonalds з ФІФА розрахований до 2022 року. Компанії доведеться заплатити більше $ 100 млн компенсації за дострокове розірвання.

Раніше повідомлялося, що в Росії мріють, що на ЧС-2018 до країни приїде до мільйона туристів.