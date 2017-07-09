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878 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.07.2017 14:32
McDonalds не хоче бути спонсором ФІФА на ЧС-2018 в Росії - ЗМІ
Американська корпорація McDonalds вивчає можливість відмови від спонсорства ФІФА через етичні проблеми.
Компанія невдоволена корупційними скандалами у ФІФА і чутками про використання гравцями збірної Росії допінга на ЧМ- 2014, інформує Daily Mail.
Джерело повідомляє, що вірогідність припинення співпраці з ФІФА до початку ЧС- 2018 оцінюється приблизно в 40%.
Діючий контракт McDonalds з ФІФА розрахований до 2022 року. Компанії доведеться заплатити більше $ 100 млн компенсації за дострокове розірвання.
Раніше повідомлялося, що в Росії мріють, що на ЧС-2018 до країни приїде до мільйона туристів.
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11.06.2017
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