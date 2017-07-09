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09.07.2017  14:32

McDonalds не хоче бути спонсором ФІФА на ЧС-2018 в Росії - ЗМІ

Американська корпорація McDonalds вивчає можливість відмови від спонсорства ФІФА через етичні проблеми.

Компанія невдоволена корупційними скандалами у ФІФА і чутками про використання гравцями збірної Росії допінга на ЧМ- 2014, інформує Daily Mail.

Джерело повідомляє, що вірогідність припинення співпраці з ФІФА до початку ЧС- 2018 оцінюється приблизно в 40%.

Діючий контракт McDonalds з ФІФА розрахований до 2022 року. Компанії доведеться заплатити більше $ 100 млн компенсації за дострокове розірвання.

Раніше повідомлялося, що в Росії мріють, що на ЧС-2018 до країни приїде до мільйона туристів.

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