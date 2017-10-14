Чемпіонат Перу призупинений через участь збірної в стикових матчах

Федерація футболу Перу прийняла рішення призупинити проведення місцевого чемпіонату з 20 жовтня по 15 листопада.

За інформацією Clarin, таке рішення було прийнято в зв'язку з участю збірної Перу в стикових матчах чемпіонату світу 2018 року з командою Нової Зеландії.

Відзначається, що таким чином тренерський штаб національної збірної отримає додатковий час для підготовки до матчів.

Зустрічі збірних Перу і Нової Зеландії заплановані на 6 і 14 листопада. Перуанці не брали участі у фінальних етапах чемпіонату світу з 1982 року, пише ua-football.com.