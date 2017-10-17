Жеребкування стикових ігор: список усіх команд, розклади

17 жовтня відбудеться жеребкування стикових поєдинків європейського відбору ЧС-2018.

У плей-офф візьмуть участь 8 збірних, чотири переможці відправляться на Мундіаль у Росію.

Перед жеребкуванням команди буде розділено на сіяні та несіяні

Сіяні збірні: Швейцарія, Італія, Хорватія, Данія

Несіяні збірні: Північна Ірландія, Швеція, Греція, Ірландія

Перші стикові матчі пройдуть 9-11 листопада, матчі-відповіді - 12-14 листопада.

Церемонія жеребкування розпочнеться о 15:00.

Нагадаємо, що на чемпіонат світу вже пробилося 23 команди, з них дев'ять успішно пройшло кваліфікацію у європейській зоні.

9 жовтня збірна України в останньому матчі групового раунду поступилася вдома Хорватії і втратила можливість пробитися до плей-офф відбору.