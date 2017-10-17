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52 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 15:12
У плей-офф Хорватія зіграє з Грецією, Швеція - з Італією. Інші пари
17-го жовтня відбулося жеребкування плей-офф відбору до ЧС-2018.
Кривдник збірної України у відборі команда Хорватії отримала собі в суперники команду Греції.
World Cup Euro Play-Offs:— FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) 17 жовтня 2017 р.
Northern Ireland v Switzerland 🇨🇭
Croatia 🇭🇷 v Greece 🇬🇷
Denmark 🇩🇰 v ROI 🇮🇪
Sweden 🇸🇪 v Italy 🇮🇹#WC2018
Результати жеребкування:
Північна Ірландія – Швейцарія
Хорватія – Греція
Данія – Ірландія
Швеція – Італія
Перші стикові матчі пройдуть 9-11 листопада, матчі-відповіді - 12-14 листопада.
Нагадаємо, що на чемпіонат світу вже пробилося 23 команди, з них дев'ять успішно пройшло кваліфікацію у європейській зоні.
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