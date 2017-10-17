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17.10.2017  15:12

У плей-офф Хорватія зіграє з Грецією, Швеція - з Італією. Інші пари

17-го жовтня відбулося жеребкування плей-офф відбору до ЧС-2018.

Кривдник збірної України у відборі команда Хорватії отримала собі в суперники команду Греції.

Результати жеребкування:

Північна Ірландія – Швейцарія

Хорватія – Греція

Данія – Ірландія

Швеція – Італія

Перші стикові матчі пройдуть 9-11 листопада, матчі-відповіді - 12-14 листопада.

Нагадаємо, що на чемпіонат світу вже пробилося 23 команди, з них дев'ять успішно пройшло кваліфікацію у європейській зоні.
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