У плей-офф Хорватія зіграє з Грецією, Швеція - з Італією. Інші пари

17-го жовтня відбулося жеребкування плей-офф відбору до ЧС-2018.

Кривдник збірної України у відборі команда Хорватії отримала собі в суперники команду Греції.

World Cup Euro Play-Offs:

Northern Ireland v Switzerland 🇨🇭

Croatia 🇭🇷 v Greece 🇬🇷

Denmark 🇩🇰 v ROI 🇮🇪

Sweden 🇸🇪 v Italy 🇮🇹#WC2018 — FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) 17 жовтня 2017 р.

Результати жеребкування:

Північна Ірландія – Швейцарія

Хорватія – Греція

Данія – Ірландія

Швеція – Італія

Перші стикові матчі пройдуть 9-11 листопада, матчі-відповіді - 12-14 листопада.

Нагадаємо, що на чемпіонат світу вже пробилося 23 команди, з них дев'ять успішно пройшло кваліфікацію у європейській зоні.