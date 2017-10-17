ІДІЛ погрожує Росії терактами під час Мундіалю

Світлина dailymail.co.uk

Терористична організація Ісламська держава пригрозила терактами під час ЧС-2018.

Як повідомляє Daily Mail, графіка поширюється по захищених пропагандистських чатах бойовиків в месенджері Telegram.

На графіку зображено озброєний гвинтівкою чоловік в масці, логотип ЧС-2018, бомба і напис російською мовою - "почекайте нас", пише tribuna.com.

Нагадаємо, Росія бере участь у військовій операції в Сирії, де формально воює проти Ісламської держави.