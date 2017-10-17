Останнє в розділі
16 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 17:48
ІДІЛ погрожує Росії терактами під час Мундіалю
|Світлина dailymail.co.uk
Терористична організація Ісламська держава пригрозила терактами під час ЧС-2018.
Як повідомляє Daily Mail, графіка поширюється по захищених пропагандистських чатах бойовиків в месенджері Telegram.
На графіку зображено озброєний гвинтівкою чоловік в масці, логотип ЧС-2018, бомба і напис російською мовою - "почекайте нас", пише tribuna.com.
Нагадаємо, Росія бере участь у військовій операції в Сирії, де формально воює проти Ісламської держави.
Читай також
|
12.10.2017
Вихід на Мундіаль – справжнє свято для кожного футболіста
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua