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17.10.2017  17:48

ІДІЛ погрожує Росії терактами під час Мундіалю

Світлина dailymail.co.uk

Терористична організація Ісламська держава пригрозила терактами під час ЧС-2018.

Як повідомляє Daily Mail, графіка поширюється по захищених пропагандистських чатах бойовиків в месенджері Telegram.

На графіку зображено озброєний гвинтівкою чоловік в масці, логотип ЧС-2018, бомба і напис російською мовою - "почекайте нас", пише tribuna.com.

Нагадаємо, Росія бере участь у військовій операції в Сирії, де формально воює проти Ісламської держави.
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