Мер Калінінграда порадив городянам під час Мундіалю не бити іноземців
Мер Калінінграда Алєксандр Ярошук порадив жителям міста чемно ставитися до туристів, які приїдуть на матчі ЧС-2018.
За його словами, під час матчів городянам краще поїхати на природу.
"Одна з чотирьох ігор, яка пройде в Калінінграді, точно буде європейська, топова. У місто приїдуть 70-100 тисяч туристів. Всі, звичайно, на стадіон не потраплять. Тому варто навести городянам порядок у себе на подвір'ях. І краще планувати виїхати з міста відпочити на природу", - сказав він.
"Я закликаю всіх бути гостинними, добрими, нікого не бити. Якщо володієте англійською мовою, допомагайте туристам - підкажіть, поспілкуйтеся", - цитує Ярошука "Интерфакс"
Раніше повідомлялося, що ІДІЛ погрожує Росії терактами під час Мундіалю.
Також була інформація, що у Калінінграді не встигають вчасно здати в експлуатацію стадіон для ЧС-2018.
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12.10.2017
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