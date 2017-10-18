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18.10.2017  17:09

Мер Калінінграда порадив городянам під час Мундіалю не бити іноземців

Мер Калінінграда Алєксандр Ярошук порадив жителям міста чемно ставитися до туристів, які приїдуть на матчі ЧС-2018.

За його словами, під час матчів городянам краще поїхати на природу.

"Одна з чотирьох ігор, яка пройде в Калінінграді, точно буде європейська, топова. У місто приїдуть 70-100 тисяч туристів. Всі, звичайно, на стадіон не потраплять. Тому варто навести городянам порядок у себе на подвір'ях. І краще планувати виїхати з міста відпочити на природу", - сказав він.

"Я закликаю всіх бути гостинними, добрими, нікого не бити. Якщо володієте англійською мовою, допомагайте туристам - підкажіть, поспілкуйтеся", - цитує Ярошука "Интерфакс"

Раніше повідомлялося, що ІДІЛ погрожує Росії терактами під час Мундіалю.

Також була інформація, що у Калінінграді не встигають вчасно здати в експлуатацію стадіон для ЧС-2018.
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