Хлян і Деха перемогли на Кубку України. Усі переможці турніру
1-4 лютого 2017 року у Чернігові відбувався Кубок України з важкої атлетики.
Для участі у престижних змаганнях до міста приїхали 200 важкоатлетів з 22 областей, інформує офіційний сайт Федерації важкої атлетики України.
У перший змагальний день визначилися імена переможців Кубку України серед жінок:
48 кг: Ломачинська Ангеліна (Хмельницька обл.) - 140 (63+77)
53 кг: Гангур Марія (Харківська обл.) - 179 кг (82+97)
58 кг: Конотоп Камілла (Харківська обл.) - 181 кг (83+98)
63 кг: Тимощук Марія (Рівненська обл.) - 209 кг (95+114)
69 кг: Хлян Марія (Тернопільська обл.) - 217 кг (95+122)
75 кг: Панова Ганна (Запорізька обл.) - 216 кг (96+120)
90 кг: Деха Ірина (Харківська обл.) - 258 кг (118+140)
+90 кг: Лисенко Анастасія (Одеська обл.) - 251 кг (111+140).
У чоловіків переможцями турніру стали:
56 кг: Заліпський Павло (Харківська обл.) - 218 кг (99+119)
62 кг: Макаров Руслан (Херсонська обл.) - 257 кг (115+142)
69 кг: Шкурський Олексій (Луганська обл.) - 273 кг (120+153)
77 кг: Кукош Дмитро (Хмельницька обл.) - 296 кг (135+161)
85 кг: Індичко Андрій (Миколаївська обл.) - 326 кг (145+181)
94 кг: Плесной Антон (Дніпропетровська обл.) - 367 кг (165+02)
105 кг: Рева Костянтин (Запорізька обл.) - 378 кг (165+213)
+105 кг: Слободянюк Олег (Харківська обл.) - 389 кг (173+216)
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