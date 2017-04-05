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05.04.2017
578 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]05.04.2017 21:00
Чемпіонат Європи. Українка Хлян виборола срібло у категорії до 69 кг
Українка Марія Хлян (69 кг) - срібний призер чемпіонату Європи з важкої атлетики, що проходить в хорватському Спліті.
Про це повідомляє прес-служба НОК України.
Наша спортсменка підняла у ривку 99 кг та 126 кг у поштовху, що принесло їй 2 малі бронзові медалі, а з сумою 225 кг Марія піднялась на другу сходинку п'єдесталу.
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Oleg Bugaets _ 06.04.2017 00:23
молодець! вирвала срібло в двоборстві в непростій ситуації!
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