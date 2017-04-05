Чемпіонат Європи. Українка Хлян виборола срібло у категорії до 69 кг

Українка Марія Хлян (69 кг) - срібний призер чемпіонату Європи з важкої атлетики, що проходить в хорватському Спліті.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Наша спортсменка підняла у ривку 99 кг та 126 кг у поштовху, що принесло їй 2 малі бронзові медалі, а з сумою 225 кг Марія піднялась на другу сходинку п'єдесталу.