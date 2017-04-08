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08.04.2017  23:11

Чемпіонат Європи. У вазі понад 105 кг українці без нагород

Чемпіонат Європи з важкої атлетики у Хорватії українці завершили без нагород.

У вазі понад 105 кг Роман Василевський фінішував на 13-ій позиції. Результат українця - 372 кг в сумі.

Ще один українець Олег Прощак у поштовху тричі не взяв вагу у 220 кг і завершив змагання без місця.

Золото виграв грузин Лаша Талахадзе.

У загальнокомандному заліку збірна України з однією золотою та чотирма срібними нагородами посіла четверте місце. Виграла турнір з 5 золитими, 4 срібними та двома бронзовими нагородами команда Росії.

Нагадаємо, що у змаганні жінок завершила змагання срібною медаллю у вазі понад 90 кг Анастасія Лисенко.

Чемпіонат Європи-2017 з важкої атлетики

Спліт, Хорватія

Чоловіки

Вагова категорія понад 105 кг

8 квітня

1. Лаша Талахадзе (Грузія) – 467 (217+250)
2. Гор Мінасян (Вірменія) – 446 (211+235)
3. Рубен Алексанян (Вірменія) – 434 (190+244)

...
13. Роман Василевський (Україна) - 372 (172+200)
Коментарі
 — 1
Oleg Bugaets _ 09.04.2017 00:04
екс-чемпіон Європи Прошак не зміг вмішатись в захоплюючу боротьбу закавказьких гігантів можливо через травми-треба відзначити фантастичний результат Талахадзе в ривку
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