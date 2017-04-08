Чемпіонат Європи. У вазі понад 105 кг українці без нагород
Чемпіонат Європи з важкої атлетики у Хорватії українці завершили без нагород.
У вазі понад 105 кг Роман Василевський фінішував на 13-ій позиції. Результат українця - 372 кг в сумі.
Ще один українець Олег Прощак у поштовху тричі не взяв вагу у 220 кг і завершив змагання без місця.
Золото виграв грузин Лаша Талахадзе.
У загальнокомандному заліку збірна України з однією золотою та чотирма срібними нагородами посіла четверте місце. Виграла турнір з 5 золитими, 4 срібними та двома бронзовими нагородами команда Росії.
Нагадаємо, що у змаганні жінок завершила змагання срібною медаллю у вазі понад 90 кг Анастасія Лисенко.
Чемпіонат Європи-2017 з важкої атлетики
Спліт, Хорватія
Чоловіки
Вагова категорія понад 105 кг
8 квітня
1. Лаша Талахадзе (Грузія) – 467 (217+250)
2. Гор Мінасян (Вірменія) – 446 (211+235)
3. Рубен Алексанян (Вірменія) – 434 (190+244)
...
13. Роман Василевський (Україна) - 372 (172+200)
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07.04.2017
Пєлєшенко - чемпіон Європи 2017 року з важкої атлетики. ФОТО і ВІДЕО
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