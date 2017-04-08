Чемпіонат Європи. У вазі понад 105 кг українці без нагород

Чемпіонат Європи з важкої атлетики у Хорватії українці завершили без нагород.

У вазі понад 105 кг Роман Василевський фінішував на 13-ій позиції. Результат українця - 372 кг в сумі.

Ще один українець Олег Прощак у поштовху тричі не взяв вагу у 220 кг і завершив змагання без місця.

Золото виграв грузин Лаша Талахадзе.

У загальнокомандному заліку збірна України з однією золотою та чотирма срібними нагородами посіла четверте місце. Виграла турнір з 5 золитими, 4 срібними та двома бронзовими нагородами команда Росії.

Нагадаємо, що у змаганні жінок завершила змагання срібною медаллю у вазі понад 90 кг Анастасія Лисенко.

Чемпіонат Європи-2017 з важкої атлетики

Спліт, Хорватія

Чоловіки

Вагова категорія понад 105 кг

8 квітня

1. Лаша Талахадзе (Грузія) – 467 (217+250)

2. Гор Мінасян (Вірменія) – 446 (211+235)

3. Рубен Алексанян (Вірменія) – 434 (190+244)

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13. Роман Василевський (Україна) - 372 (172+200)