В анексованому Криму Росія планує готувати свою збірну зі спортивної боротьби

Збірна Росії зі спортивної боротьби буде готуватися до Олімпійських ігор 2020 року, які пройдуть у Токіо, у федеральному центрі "Кримський" в Алушті.

Про це заявив президент Федерації спортивної боротьби Росії Міхаїл Маміашвілі.

"Російські борці будуть готуватися до наступної Олімпіади в Алушті, у федеральному центрі "Кримський", який буде побудований до цього часу", - сказав він.

"Він стане однією з основних баз для збірних Росії з вільної та греко-римської боротьби", - додав він

Проект центр підготовки "Кримський" включає будівництво відкритого 50-метрового басейну, нового готелю, медичного центру й універсального залу. Обсяг інвестицій з федерального бюджету на ці цілі складе 2,2 мільярда рублів (36,5 млн євро).

Як інформує "СЭ", уже зараз база використовується у підготовці дорослих збірних Росії зі стрільби з лука та регбі-7.