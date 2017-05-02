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02.05.2017  21:38

Чемпіонат Європи. Українки виграли дві медалі, здолавши росіянок

У перший день чемпіонату Європи зі спортивної боротьби, що ропочався в сербському Нові Сад українки виграли дві медалі.

Ілона Семків здобула бронзу у вазі до 48 кг. У фіналі Семків програла своїй колишній співвітчизниці Марії Стадник, що нині представляє Азербайджан.

Зазначимо, що у півфіналі Семків з рахунком 14:4 розгромила росіянку Мілану Дадашеву.

У вазі до 63 кг Юлія Ткач-Остапчук виборола бронзу. У першій сутичці вона перемогла на туше бронзову призерку Європейських Ігор Вероніку Іванову з Білорусі. Але трішки (6:4) поступилась володарці двох срібних медалей ЧЄ і двічі віце-чемпіонці світу Ясмін Тайбе з Болгарії.

У втішному фіналі Юля всуху 10:0 перемогла чемпіонку Європи U23 та бронзову призерку дорослої континентальної першості туркеню Бусе Тосун. В бронзовому фіналі українка перемогла бронзову призерку чемпіонату Європи 2016 року, росіянку Інну Тражукову.
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