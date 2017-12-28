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28.12.2017  14:52

Визначено найкращих легкоатлетів України у 2017 році

 Юлія Левченко/Instagram

Федерація легкої атлетики України завершила визначення найкращих у 2017 році. 

Так, переможцем номінації найкращий легкоатлет став спринтер Сергій Смелик. У році, що минає, він відзначився перемогою на дистанції 200 метрів на командному чемпіонаті Європи.

Найкращою легкоатлеткою визнано стрибунку у висоту Юлію Левченко. її доробок у 2017-му значно більший: срібло на чемпіонаті світу, бронза на чемпіонаті Європи у приміщенні, золото на молодіжному чемпіонаті Європи, 2-е місце у фіналі Діамантової Ліги, молодіжний рекорд України, а також перемога у номінації Європейської асоціації легкої атлетики "Зірка, яка сходить".

У молодіжній категорії (легкоатлети до 20 років) перемогу святкували молотобоєць Гліб Піскунов та багатоборка Аліна Шух. Перший виграв юніорський чемпіонат Європи із рекордом України, тоді як Шух крім перемоги на тій же першості здобула ще й золото командного ЧЄ, а також показала юнацькі рекорди світу (у приміщенні) та України.

Найкращим тренером 2017 року визнано фахівця із стрибків у висоту Ігоря Лонського.


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