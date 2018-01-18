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18.01.2018  22:09

Стало відомо, скільки українців вже отримали ліцензії на чемпіонат світу-2018

 Христина Стуй/ФЛАУ

Українська бігунка Христина Стуй виконала норматив на чемпіонат світу-2018 у приміщеннях. 

На Меморіалі Батруха у Києві Стуй пробігла 60-метрівку за 7,27 секунди. 

Таким чином, Стуй опинилася серед семи українських легкоатлетів, які вже мають ліцензії на світову першість. 

Раніше норматив виконали: Ольга Бибік (400 м), Ольга Ляхова та Анастасія Ткачук (800 м), Анна Плотіціна (60 м з бар'єрами), Юлія Левченко та Оксана Окунєва (стрибки у висоту) і Ольга Голодна (штовхання ядра). Список учасників зимового чемпіонату світу може ще поповнитися, повідомляє прес-служба ФЛАУ. 

Нагадаємо, першість відбудеться у Бірмінгемі (Велика Британія) з 1 по 4 березня. 

Раніше повідомлялося, що на змаганнях у Києві Юлія Левченко встановила молодіжний рекорд України.
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