Стало відомо, скільки українців вже отримали ліцензії на чемпіонат світу-2018
|Христина Стуй/ФЛАУ
Українська бігунка Христина Стуй виконала норматив на чемпіонат світу-2018 у приміщеннях.
На Меморіалі Батруха у Києві Стуй пробігла 60-метрівку за 7,27 секунди.
Таким чином, Стуй опинилася серед семи українських легкоатлетів, які вже мають ліцензії на світову першість.
Раніше норматив виконали: Ольга Бибік (400 м), Ольга Ляхова та Анастасія Ткачук (800 м), Анна Плотіціна (60 м з бар'єрами), Юлія Левченко та Оксана Окунєва (стрибки у висоту) і Ольга Голодна (штовхання ядра). Список учасників зимового чемпіонату світу може ще поповнитися, повідомляє прес-служба ФЛАУ.
Нагадаємо, першість відбудеться у Бірмінгемі (Велика Британія) з 1 по 4 березня.
Раніше повідомлялося, що на змаганнях у Києві Юлія Левченко встановила молодіжний рекорд України.
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