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25.01.2018  23:09

Українка виграла змагання в Чехії з рекордом турніру

Ірина Геращенко

25-го січня Острава приймає міжнародні легкоатлетичні змагання у приміщенні CZECH INDOOR GALA.

У чотирьох дисциплінах участь взяли українці, пише ФЛАУ.

Одними з найбільш очікуваних були змагання зі стрибків у висоту серед жінок. У сектор вийшли відразу три українки – Ірина Геращенко, Катерина Табашник і Ярослава Магучіх. Серед їхніх основних суперниць були Лаверн Спенсер з Сент-Люсії і чешка Міхаела Груба.

Найвище з усіх стрибнули Геращенко і Груба. Обидві подолали позначку на висоті нового рекорду змагань – 1,93 м. Проте за спробами переможницею стала саме українка. Катерина Табашник замкнула першу трійку (1,91 м). Спенсер (1,88 м) і Магучіх (1,80 м) посіли четверте і п’яте місця відповідно.

Через травми Христина Стуй в останні роки не надто часто виступала на міжнародних змаганнях. В Остраві вона бігла 60 метрів. У першому колі її час був 7,34 с. У фіналі українка скинула з нього ще дві соті і фінішувала п’ятою (7,32 с). Перемогла полька Єва Свобода (7,21 с).

Змагання зі стрибків у довжину з рекордом турніру виграв грек Мілтіадіс Тентоглу (7,93 м). Українці Владислав Мазур і Сергій Никиоров посіли п’яте і сьоме місця відповідно. Мазур у найкращій зі спроб приземлився на позначці 7,65 м, а Никифоров – 7,57 м.

Володимир Киц був пейсмейкером з бігу на 3000 метрів. Переможцем дистанції з рекордом змагань став Мохаммед Айюб Тіуалі з Бахрейну (7.44,58 хв).

Раніше повідомлялося, що у Чехії на змаганнях з легкої атлетики спортсмен убив арбітра.


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