103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.03.2018 23:04
Левченко залишилась без медалі на зимовому чемпіонаті світу
|Юлія Левченко
В британському Бірмінгемі розпочався чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні.
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко посіла лише 5-е місце. Спочатку вона взяла висоту 1.89 м, а потім тричі не змогла подолати 1.93.
Чемпіонат світу в приміщенні-2018
Бірмінгем, Англія
Стрибки у висоту
1 березня
1. Марія Ласіцкене (Авторизовані нейтральні атлети) – 2,01
2. Вашті Каннінгем (США) – 1,93
3. Алессіа Трост (Італія) – 1,93
...
5. Юлія Левченко (Україна) – 1,89
8. Ірина Геращенко (Україна) – 1,84
Раніше була інформація, що Левченко перемогу на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту в Коттбусі.
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