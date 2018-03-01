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01.03.2018  23:04

Левченко залишилась без медалі на зимовому чемпіонаті світу

Юлія Левченко

В британському Бірмінгемі розпочався чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні.

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко посіла лише 5-е місце. Спочатку вона взяла висоту 1.89 м, а потім тричі не змогла подолати 1.93.

Чемпіонат світу в приміщенні-2018

Бірмінгем, Англія

Стрибки у висоту

1 березня

1. Марія Ласіцкене (Авторизовані нейтральні атлети) – 2,01
2. Вашті Каннінгем (США) – 1,93
3. Алессіа Трост (Італія) – 1,93

...

5. Юлія Левченко (Україна) – 1,89
8. Ірина Геращенко (Україна) – 1,84

Раніше була інформація, що Левченко перемогу на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту в Коттбусі.




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