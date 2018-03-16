СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
528 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 18:38
Українські легкоатлетки дискваліфіковані на 4 і 8 років за допінг
|Олеся Повх
Українські легкоатлетки Олеся Повх та Ольга Земляк дискваліфіковані за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.
Земляк, яка виступала в бігу на 400 м, дискваліфікована на 8 років, відсторонення відраховується з 3 серпня 2017. Анульовано всі результати змагань спортсменки, встановлені в період з 5 липня 2016 року до 3 серпня 2017 року.
Повх, що спеціалізувалася на спринтерських дистанціях, дискваліфікована на 4 роки і відсторонена від участі в спортивних змаганнях з 3 серпня 2017 року. До неї застосовані ті ж санкції, що і до Земляк.
Нагадаємо, що збірна України не виступила на чемпіонаті світу через відсутність візи в одного зі спортсменів.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
|
11.03.2017
Килипко та Никифоров - про те, як їм вдалося здобути медалі чемпіонату Європи у приміщенні
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій