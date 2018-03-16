Українські легкоатлетки дискваліфіковані на 4 і 8 років за допінг

Олеся Повх

Українські легкоатлетки Олеся Повх та Ольга Земляк дискваліфіковані за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

Земляк, яка виступала в бігу на 400 м, дискваліфікована на 8 років, відсторонення відраховується з 3 серпня 2017. Анульовано всі результати змагань спортсменки, встановлені в період з 5 липня 2016 року до 3 серпня 2017 року.

Повх, що спеціалізувалася на спринтерських дистанціях, дискваліфікована на 4 роки і відсторонена від участі в спортивних змаганнях з 3 серпня 2017 року. До неї застосовані ті ж санкції, що і до Земляк.

Нагадаємо, що збірна України не виступила на чемпіонаті світу через відсутність візи в одного зі спортсменів.