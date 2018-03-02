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02.03.2018  14:45

Українець йде четвертим після трьох видів у п'ятиборстві на ЧС-2018

 

Українець Олексій Касьянов йде четвертим після трьох видів програми у змаганнях багатоборців на зимовому чемпіонату світу у Бірмінгемі.

Касьянов невдало провів перший старт, ледь не отримавши дискваліфікацію у забігу на 60 м (через фальстарт), але взяв своє у стрибках в довжину та штовханні ядра.

Так, на стрибковій ямі він у найкращій спробі показав стрибок на 7,43 м (третій результат серед усіх учасників). Із ядром Касьянов впорався не так вправно, зайнявши 8 місце (14,16 м - найкращий особистий результат у сезоні). Проте за підсумковою кількістю очок він лише на 16 пунктів відстав від третього спортсмена - Кая Казмірека із Німеччини. 

Лідирує у програмі Кевін Майєр із Франції, друге місце у канадця Даміана Ворнера. 

Чемпіонат світу у приміщенні

Бірмінгем (Велика Британія)

Семиборство

2 березня

Результати після трьох видів

1. Кевін Майєр (Франція) - 2714 очок

2. Даміан Ворнер - 2669

3. Кай Казмірек (Німеччина) - 2572

4. Олексій Касьянов (Україна) - 2556

5. Зак Зімек (США) - 2483

6. Ілко Сінтніколас (Нідерланди) - 2481

Зазначимо, що ще чотири види програми семиборців відбудуться ввечері 2 березня та вже 3 березня. Зокрема у п'ятницю о 21:45 розпочнуться змагання із стрибків у висоту. 

Також стало відомо, що українець Віталій Бутрим не зміг пробитися у півфінал змагань на 400-метрвці, зайнявши лише 4-е місце у своєму забігу.

Нагадаємо, напередодні українка Юлія Левченко фінішувала лише п'ятою у змаганнях із стрибків у висоту.




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